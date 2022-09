Les Chouans ont marché de Piétrebais à Incourt

Lancée en 2008, la marche des Chouans n’a pas eu lieu ces deux dernières années à cause de la pandémie. Elle a fait son grand retour ce dimanche au départ du site des Grosses pierres à Piétrebais. Après une scenette proposée par Joseph Tordoir qui a remis la clé de l’église et de la cure de Roux-Miroir à son curé Jean-François Ledocte, une petite quarantaine de marcheurs ont emprunté la Transincourtoise en direction de la Ferme de l’Ange située rue de Namur à Incourt avec un arrêt à la ferme Constant de Roux-Miroir pour y recevoir une pomme et de l’eau.