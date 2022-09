Le groupe chinois Vital Materials discute avec 5N Plus pour une reprise du site de Tilly

Willy Borsus a indiqué que la Région n’était pas à la manœuvre à ce stade. Le groupe Vital Materials, basé en Chine mais qui emploie plus de 3500 personnes sur plusieurs continents, a en effet pris directement contact avec 5N Plus à Montréal en marquant son intérêt pour le site de Tilly.

On se rappellera qu’après avoir acquis en 2011 le site de Tilly, qui était à l’époque la Sidech, le groupe canadien a annoncé le 18 mai dernier son intention d’arrêter toute production sur place, mettant en péril l’emploi de 68 membres du personnel. Le motif invoqué par 5N Plus était l’importance des investissements à réaliser sur place pour mettre l’usine en conformité, notamment sur le plan environnemental.

L’annonce a enclenché la procédure Renault sur le licenciement collectif mais la phase 1 de cette procédure a cependant été suspendue suite à l’espoir de reprise que représentent les discussions entre les deux groupes.

On en est pour l’instant, dans ces négociations, à la "due diligence", c’est-à-dire à l’échange de toutes les informations nécessaires au candidat repreneur pour prendre une décision sur l’acquisition ou non de l’entreprise tillycienne. L’accord de principe encadrant ces discussions a été signé le 8 septembre, a précisé mardi le ministre Borsus, et des représentants du groupe chinois ont visité le site le 12 septembre.

On l’aura compris, rien n’est encore acquis à ce stade et si tout le monde reste prudent, les deux parties ont manifestement envie d’aller vite. Vital Materials aurait en effet déjà manifesté son souhait de rencontrer la Région pour présenter son projet et discuter de futurs investissements. Le ministre de l’emploi s’est dit disponible pour une telle rencontre, précisant que la Sogepa peut aussi encadrer un plan de reprise si les discussions en cours aboutissent positivement.

Les trois députés brabançons ont suggéré de leur côté au gouvernement wallon d’examiner si, tout en restant dans la légalité – notamment vis-à-vis des réglementations européennes – et en veillant à la préservation de la santé des riverains, des délais pourraient éventuellement être accordés au potentiel repreneur pour les travaux de mise en conformité qui avaient mené le groupe canadien à jeter l’éponge.