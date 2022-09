Perwez: à l’Espace Papote, on cherchera à briser l’isolement des seniors

De son côté, le rez-de-chaussée accueillera l’Espace public numérique (EPN), le magasin Au fil de soi (magasin de seconde main destiné aussi aux bénéficiaires du CPAS) ainsi qu’une nouveauté: l’Espace Papote. "Durant la crise sanitaire, pas mal de personnes ont souffert de l’isolement et de la solitude, explique Véronique Bidoul. Le CPAS a reçu pas mal d’appels, et pas seulement pour de l’aide financière. Les gens avaient besoin de discuter. On a donc décidé d’organiser ce lieu de rencontre, convivial. Où l’on ne fera pas que parler…"

«Notre ambition: au minimum une activité par jour»

En effet, l’Espace Papote accueillera des ateliers, des activités pour les seniors, des ateliers de cuisine, des ateliers animés par le cercle d’histoire: "Le calendrier n’est pas figé et nous lançons un appel aux associations qui souhaitent se greffer au projet. Sans ces partenariats avec les associations de Perwez, ce projet serait tout simplement impossible à mettre en place. Notre ambition, c’est que l’Espace Papote propose au minimum une activité par jour." L’Espace Papote sera un lieu ouvert "aux hommes, femmes, jeunes, seniors, peu importe le milieu socio-économique", a ajouté Véronique Bidoul.

Une initiative saluée par la députée provinciale Sophie Keymolen: "Avec ce projet, vous répondez à un vrai problème d’isolement que vivent les seniors. C’est une réalité depuis l’apparition de la crise sanitaire. C’est parfois difficile pour certaines personnes de sortir de chez elles. Ici, tout un chacun aura l’occasion de trouver ce dont il a envie et besoin, grâce à ces ateliers".

Des peintures de Perwez… et Venise, signées Achille Delforge

L’Espace Papote a été décoré par des peintures qui représentent plusieurs endroits symboliques de Perwez. Elles sont l’œuvre d’Achille Delforge, 95 ans, qui nous dit d’un air pétillant que "s’il y a des peintures de Venise également, c’est parce que c’est ma ville fétiche. J’aurais voulu vivre là-bas, mais ma femme n’a pas voulu. Il y a également la Grand-Place de Perwez. J’ai toutefois enlevé les voitures. Si vous vous demandez de quand date la place ici, je vous donne un indice: celui qui promène le chien, c’est mon fils, il avait 15 ans à l’époque et en a 48 actuellement…"