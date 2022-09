12 parcs à conteneurs fermés

La journée d’action syndicale de ce mercredi 21 septembre aura des répercussions sur l’ouverture des recyparcs du Brabant wallon, indique leur gestionnaire, l’intercommunale inBW : « D’après les informations qui nous sont parvenues et sauf décision de dernière minute, 12 d’entre eux devraient rester fermés ». Il s’agit des recyparcs de Court-Saint-Étienne, Incourt, Jodoigne, Nivelles, Orp-Jauche, Perwez, Rebecq, Rixensart, Tubize, Villers-la-Ville, Walhain et Wavre. Les 5 autres (Braine-le-Château, Braine-le-Comte, Chaumont-Gistoux, Genappe et Ittre) devraient ouvrir.