Brabant wallon: un effacement de faillite controversé devant le tribunal de l’entreprise

Il a déposé une requête en effacement à laquelle ne se sont opposés ni la curatrice de sa faillite ( "Pas de faute grave caractérisée") ni le parquet du procureur du roi ( "Une gestion certes imparfaite, mais rien à reprocher eu plan pénal, et donc un dossier qui a été classé sans suite").

C’était sans compter sur l’intervention de la société Carrefour qui est venue faire opposition à cette requête. Selon ses deux avocates, l’intéressé s’est rendu coupable de fautes graves et caractérisées dans sa gestion.

Il avait signé un contrat de bail et de franchise dont il n’a pas respecté tous les termes. Elles lui reprochent un manque d’investissement personnel par inexpérience et incompétence. Il n’a pas participé à tous les stages de formation, il a laissé les employés se débrouiller comme ils le pouvaient et il s’est dissipé dans une autre société (paris sportifs). Le tribunal a pris l’affaire en délibéré.

Un médecin urgentiste, en activité dans différents hôpitaux, a reçu l’effacement de sa faillite alors que ses dettes sont proches des 500 000 €. Son avocat expliqua que son passage de personne physique en société avait été très mal géré par son comptable.

Citations en faillite

On en vient aux citations en faillite. Une société de construction de Waterloo doit 26 000 € à l’ONSS qui ne parvient pas à obtenir ce qui lui revient.

La chambre des entreprises en difficulté du tribunal de l’entreprise a transmis des dossiers au parquet qui a lancé citation contre une société d’informatique de Court-Saint-Étienne qui a déjà fait l’objet de saisies pour 120 000 € et dont le passif est encore supérieur à 50 000 €. Idem à l’encontre d’une holding de Wavre dont l’endettement est supérieur à 400 000 €.

Aveux

On clôture avec les aveux. Le tribunal a enregistré ceux d’un garagiste (un passif de 150 000 €), d’un consultant (10 000 €) et d’un ouvrier du secteur de la construction (107 000 €).

Par contre, il a été interpellé par l’aveu d’une société tubizienne active dans l’importation et l’exportation de cuisines et de parquet. Ses dettes sont de 57 000 €, mais l’actif est tout proche, 54 000 €. Y a-t-il donc matière à faillite, s’est demandé le tribunal qui a renvoyé à ses chères études l’avocate incapable d’expliquer les raisons de cet aveu. Il lui a fixé rendez-vous au 3 octobre prochain.