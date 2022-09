Le poste avancé des pompiers de Villers-la-Ville… toujours inutilisé 10 ans après

Mais voilà, dix ans plus tard, le Poste avancé de Tilly n’abrite toujours pas de pompiers. Il sert à la zone de secours du Brabant wallon, mise en place en 2015, essentiellement pour le stockage. Retour sur un fiasco.

En 2012, l’idée initiale était de réserver les bâtiments de Tilly aux pompiers volontaires censés venir, en grande partie, de l’usine voisine. En effet, la Sidech – devenue aujourd’hui 5N Plus et menacée de fermeture – fonctionnait 24 h/24 et disposait d’hommes formés en interne pour lutter contre les incendies. L’accord passé avec la commune prévoyait que cette dernière finance leur formation complémentaire pour en faire de vrais pompiers. L’usine était d’accord pour les libérer en cas de besoin, et a même cédé pour un euro symbolique le terrain où le poste a été construit avec un subside provincial d’1 million d’euros.

"Mais la loi prévoyait que les pompiers volontaires, rapidement rappelables, devaient être domiciliés à huit minutes de leur caserne, explique le bourgmestre Emmanuel Burton. Les travailleurs de la Sidech n’entraient pas dans cette catégorie, alors qu’ils travaillaient au bout de la rue!"

Le poste dépendant de la caserne de Nivelles, une campagne a ensuite été lancée pour trouver des pompiers volontaires domiciliés aux alentours de Tilly. Ils ont finalement été trouvés. Problème: la réforme des services de secours est arrivée entre-temps. Avec notamment l’imposition d’un nombre minimal de pompiers présents en caserne pour assurer à la fois les départs et la garde. C’est d’ailleurs ce qui a conduit la nouvelle zone de secours à progressivement augmenter son nombre de pompiers professionnels, investissant dans ce domaine afin de respecter les normes dans les casernes existantes. Certaines tournaient aussi en bonne partie avec des volontaires comme Tubize et Jodoigne. Mauvais timing pour Villers, où la densité de population et le nombre d’interventions justifiaient sans doute un peu moins la dépense…

D’autant que les règles ont également été modifiées pour définir les secteurs d’intervention: le principe n’est plus d’attribuer une série de communes à défendre à une caserne, mais de tenir compte du meilleur temps d’intervention. Résultat: Tilly étant situé en bord de zone, ses pompiers financés par le Brabant wallon seraient sans doute appelés à intervenir une majorité du temps. en province de Namur ou Hainaut.

« C’est pour cela qu’il faudrait conclure des accords avec les zones voisines, indique le président du collège de zone, Christophe Dister. Il serait intéressant de refaire une évaluation des temps d’intervention: en Brabant wallon, il y a deux endroits critiques: Villers-la-Ville et La Hulpe/Genval. Nous voulons une couverture optimale mais deux postes en plus et le personnel, ça coûterait beaucoup d’argent. Pour l’instant, le dossier n’est pas sur la table. »