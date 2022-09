La labellisation de Saint-Remy-Geest a souffert de la pluie

"Le prélude aux festivités, évoque Frédéric Jacoby, président de Vivre à Saint-Remy, était une réussite vendredi soir. Nous avons eu droit à deux prestations inoubliables, mais très différentes: le concert de musique classique de Luc Tooten et les arabesques lumineuses, sur la place de Saint-Remy, toutes lumières éteintes, de l’artiste du feu Antoine Peirce."

Mais le président ne s’en cache pas: la météo de samedi a gardé la majorité des gens chez eux. Seul l’un des organisateurs, l’historien du village Daniel Goffin, a réussi sa journée en passant entre les gouttes. "J’étais partant pour montrer la qualité urbanistique de notre village au cours de deux balades, explique Daniel, la première à 10h30, la seconde à 14h30. Les deux fois, il y avait du soleil et du monde. Ce que les gens veulent savoir? Surtout comment Saint-Remy-Geest est devenu le village par excellence de la pierre de Gobertange. Je leur ai dit que ce n’était pas compliqué: cette pierre, depuis le temps des Romains, était à fleur de terre, et la tradition de bâtir avec la Gobertange s’est poursuivie au cours des siècles, avec une période dorée de 1860 à 1900."

Parmi les marcheurs, Carine, une ex-habitante du village. "Je suis là par nostalgie, raconte-t-elle. Car j’ai vécu mon enfance et ma jeunesse ici, de 1966 à 1989. Et quand j’ai vu que c’était une connaissance, en la personne de Daniel, qui faisait la visite guidée, j’ai craqué."

Les visites étaient très clairsemées dans les ateliers d’artistes, comme à la poterie, à la Maison de village, ou chez la céramiste Ann Van Mingeroet, rue de la Montagne. "J’ai accepté d’ouvrir mon atelier à la demande de Frédéric Jacoby, détaille Ann, et de montrer mes céramiques, car d’habitude je n’expose pas. Mais la labellisation se devait d’être une fête. Et je me suis décidée à montrer aux visiteurs, dans ma courette, comment je travaille.".