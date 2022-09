Ottignies-Louvain-la-Neuve: Julien Jaffrès s’offre un nouvel EP pour ses 36 ans

Trois albums et trois EP (un format musical comportant plus de pistes que le single et moins de pistes que l’album), puis quelques années durant lesquelles il a bossé dans son studio, chez lui à Limelette. "Je n’ai plus rien sorti depuis 2016. Je n’avais plus envie de me mettre en avant et je me suis concentré sur un travail de l’ombre en produisant et composant pour d’autres artistes, les prendre sous mon aile et tout gérer pour eux. Ma société Julabel tourne bien et on a fait de belles choses dans de nombreux registres ces dernières années."