Bruxelles et Brabant flamand: haro sur l’élargissement du ring et le projet SmartMove

Mais le moins que l’on puisse dire est que l’idée ne séduit pas les partenaires de coalition à l’intérieur du ring.

Les deux dossiers ne sont pas liés

Le PS, premier parti de la majorité bruxelloise, l’indique déjà : c’est niet.

"Les deux dossiers n’ont pas à être liés", nous indique le chef de groupe PS, Ridouane Chahid. Concernant l’élargissement du ring, le PS attend de voir les plans. Quant au projet SmartMove – qui, pour rappel, prévoit de taxer l’utilisation effective de la voiture et non la possession, en prenant en compte le nombre de kilomètres, les heures de déplacement… –, c’est la mise au congélateur : "Il n’est pas question pour nous de remettre sur la table le dossier “taxe kilométrique”. On a déjà exprimé nos réticences, elles sont toujours de mise, surtout aujourd’hui alors que les citoyens font face à une crise énergétique. Il ne faut pas de nouvelles taxes", déclare le député-bourgmestre d’Evere.

Chez les Verts, pourtant grands partisans de SmartMove mais farouches opposants à l’élargissement du ring, pas question également de "lier"les dossiers dans un deal global.

Groen, le parti de la ministre Elke Van den Brandt, appelle à avancer en priorité sur la tarification kilométrique. "L’important, c’est la qualité de l’air des Bruxellois. Nous sommes convaincus, sur base d’études, que, si on met en place SmartMove, l’élargissement du ring ne sera plus nécessaire", commente le député bruxellois Arnaud Verstraete (Groen), qui se dit cependant ouvert à négocier les deux dossiers séparément avec la Flandre.

Jette dénonce

À Jette, le mécontentement ne faiblit pas. "Je ne veux absolument pas qu’on fasse un deal entre la Flandre et la Région bruxelloise sur le dos des Jettois et de leur santé", dénonce la bourgmestre, Claire Vandevivere (Les Engagés).

Les projets flamands prévoient, pour rappel, un élargissement d’un tronçon du ring, la création d’un échangeur complet à la sortie de Jette, la suppression de la sortie de Wemmel… faisant craindre aux autorités locales la perte d’espaces verts et un report de trafic. "La création de l’échangeur est prévue aux portes des Jardins de Jette et à côté d’une école. On n’a rien à gagner, si ce n’est plus de voitures et de pollution. On va continuer à se battre."

Dans l’interview accordée à Bruzz, les ministres Open Vld appellent Jette au dialogue… ce qui fait bondir la première citoyenne jettoise: "Notre avis n’a jamais été pris en compte." Un exemple : la remise d’une pétition en décembre dernier. Un rendez-vous a été pris avec la ministre flamande… mais elle n’est pas venue. "On n’a reçu aucun accusé de réception." Si à Jette on se dit ouvert à un "vrai" dialogue avec la Flandre et Bruxelles, on ne le cache pas : son avocat est prêt, et le collège compte "défendre les intérêts des Jettois jusqu’au Conseil d’État".