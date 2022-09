Les 1 000 Km du fair-play du Panathlon Wallonie-Bruxelles passeront mercredi prochain par le Brabant wallon

Le fair-play, c’est cet état d’esprit. Un comportement juste et honnête, sur et en dehors des terrains. Le terme englobe le respect des adversaires, des règles, de l’arbitre et du public. C’est aussi la maîtrise et la considération de soi-même, ainsi que la dignité. Dans la victoire comme dans la défaite.

Né dans un contexte belliqueux au Moyen Âge, le fair-play est utilisé dans le sport mais doit être étendu en toutes circonstances. C’est autour de ce concept que l’ASBL Panathlon Wallonie-Bruxelles, issue du Panathlon International, a vu le jour. "Beaucoup de personnes oublient. C’est d’ailleurs le dernier prix qu’on remet en fin de compétition", confie Jennifer Thienpont, chargée de communication de l’ASBL.

Sur le court et dans la cour

Le fair-play est une composante fondamentale de notre société. Il est nécessaire que les bons exemples soient dupliqués. C’est pour ça que le Panathlon Wallonie-Bruxelles a décidé de sensibiliser dès le plus jeune âge. Cela fait maintenant 19 ans que ses membres font la promotion de ces valeurs au quotidien. Au travers de différentes actions, ils essayent de faire du fair-play la principale qualité de tout sportif. Et ce, des clubs de sport aux écoles. Parce que le fair-play, ce n’est pas que pour les compétitions. Il s’apprend et s’inculque dans les cours de récréation aussi. De nombreuses écoles soutiennent et sont d’ailleurs partenaires de l’association activiste du fair-play. Au total, 70 Communes (dont 12 en Brabant wallon), 19 fédérations, 20 clubs et 9 associations sont derrière ces actions.

Campagnes, expositions photos, sculptures, "World Fair-Play Day"et parcours d’affiches sont organisés toute l’année. Et la crédibilité de cette association, à l’international, n’est pas à remettre en cause. En effet, elle est soutenue par les plus grandes instances sportives comme le Comité international olympique et le Comité international du fair-play.

Le Panathlon Wallonie-Bruxelles peut se targuer de ses nombreuses récompenses décernées par les instances internationales. En 2021, l’association a été récompensée par le Comité international pour le fair-play qui lui a attribué le diplôme Fair-Play Willi Daume dans la catégorie "promotion du fair-play". En 2020, c’est le Prix Communication TV/Radio – Henrique Nicolini (du nom du journaliste, nageur et dirigeant sportif brésilien qui s’est toujours positionné en faveur des valeurs éducationnelles du sport) qui lui a été attribué par le Panathlon International.

Alors Monsieur Kimpembe (joueur du Paris Saint-Germain) et ses récentes insultes envers l’arbitre de la rencontre n’ont qu’à bien se tenir. Parce que grâce au Panathlon Wallonie-Bruxelles, on peut espérer que tolérance, respect et solidarité deviennent les fondamentaux de tous les sportifs amateurs et professionnels.