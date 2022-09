Wavre : la Sucrerie annonce un début de saison culturelle riche et variée

"Depuis le redémarrage des activités culturelles à la mi-mars 2022, nous nous sommes activés avec les programmateurs. Certains spectacles avaient été reportés jusqu’à quatre fois! rappelle Patrick de Longrée, directeur de la Sucrerie. Et ça a marché. L’année 2022 devrait se boucler sur une petite centaine d’activités programmées. Cela représente 45000 spectateurs, selon une estimation prudente. Ce chiffre justifie complètement la construction de ce bâtiment."

Autre raison de se réjouir, les Wavriens sont les premiers bénéficiaires des événements qui s’y tiennent: "Nous avons fait un petit décompte qui nous a permis de nous rendre compte que 50% des spectateurs sont des Wavriens. Par ailleurs, les communes avoisinantes du BW sont également bien représentées, jusqu’à celles qui se situent au sud de Bruxelles. C’était notre objectif et il est atteint. Les Wavriens se sont approprié la Sucrerie."

Pour ce qui est de son activité et de sa programmation, il est utile de rappeler que la Sucrerie n’est pas un centre culturel mais un lieu d’accueil de spectacles, animations et événements divers. "Cette salle et ses espaces à l’étage sont tous hypermodulables, ce qui en fait un outil techniquement exceptionnel, souligne Patrick de Longrée. Les opérateurs qui la visitent ne s’y trompent pas. Que ce soit des organisateurs locaux, des grands tourneurs, des producteurs…, ils sont avides de nous proposer leurs projets. Un certain nombre d’événements culturels se profilent d’ailleurs pour devenir récurrents comme les festivals Anima et Into the Wild, le cycle Exploration du Monde, les concerts de l’académie de Wavre, ou encore les matches de la Ligue d’impro belge qui ont connu un gros succès cette année et reviendront en janvier, février et mars 2023."

Un programme appelé à évoluer en permanence

Impossible de détailler ici tous les événements programmés d’ici la fin décembre. Nous en avons néanmoins repéré quelques-uns: un concert de la 1re lauréate du Concours Reine Élisabeth, la violoncelliste Hayoung Choi (29/9); un concert de l’European Philharmonia qui jouera les plus grands succès d’Abba (20/10); Yves Duteil en concert (29/10); Frédéric François (21/10); du théâtre en tournée avec ART, irrésistible comédie de Yasmina Reza, avec Alain Leempoel, Pierre Dherte et Bernard Cogniaux (18 et 19/11); L’Enfant des Étoiles, célèbre phénomène rixensartois présentant plus de 100 enfants sur scène, proposera une dizaine de représentations début novembre; du ballet avec Le lac des Cygnes par le Brussels International Ballet (23 et 24/11). Notons aussi une surprise dans le registre de la revue satirique qui se prépare pour les fêtes de fin d’année, ce sera C’est arrivé près de chez toi! par la compagnie "Il est temps d’en rire". Nous y reviendrons.

Enfin, pour 2023, notons déjà Fallait pas le dire, de Salomé Lelouch, avec Pierre Arditi et Évelyne Bouix (17/3).

Le programme évolue au jour le jour tout au long de la saison. Pour le consulter: www.lasucreriewavre.be