Tribunal de l’entreprise du Brabant wallon: rémunération de 80 000 euros… et faillite

Le tribunal de l’entreprise du Brabant wallon a examiné, le lundi 5 septembre, 14 citations en faillite, avec des sociétés au passif parfois bien lourd. Tel est le cas, par exemple, pour deux sociétés sœurs basées à Louvain-la-Neuve et actives dans le domaine des titres service. L’ONSS a estimé qu’il était temps d’arrêter les frais. La première, qui occupait quatorze travailleuses, avait été constituée dans le Hainaut avec trois sièges d’exploitation situés à Morlanwelz, Courcelles et Anderlues. Le siège fut transféré au cœur du Brabant wallon dans un bureau où un huissier constata qu’il n’y avait plus rien à saisir. La dette vis-à-vis de cet organisme est de 460 000 € alors que celui de l’autre société, dans laquelle on retrouve les mêmes administrateurs, est de 278 000 €.