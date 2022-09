Ainsi, la majorité déposera sur la table du conseil communal de rentrée, ce mardi, une proposition d’aide supplémentaire aux citoyens qui habitent en zone inondable. Les partis de la majorité (MR, DéFI, PS) parlent d’une seule voix dans leur communiqué de rentrée politique à ce sujet, animés d’une volonté commune de répondre aux réelles préoccupations des Wavriens: "Notre volonté est d’octroyer des primes anti-inondations au plus grand nombre possible. Les inondations de juillet 2021 sont encore dans toutes les mémoires et le conseil communal doit voter l’octroi aux habitants d’une prime anti-inondations pour les encourager à protéger leurs habitations via différents aménagements tels que l’installation de batardeaux."

L’aide communale est fixée à la prise en charge de 80 % des dépenses plafonnée à 1 000 € par immeuble et par période de cinq ans.

Trois nouveaux conseillers communaux

Mais avant de voter cette proposition, le conseil communal aura à régler quelques formalités de départs et arrivées parmi ses membres. On apprend la démission du conseiller Vincent Hoang (LB), de la conseillère Émilie Gobbo (Écolo) ainsi que de Maud Mertens (LB).

Un petit jeu de chaises musicales aura donc lieu, avec trois prestations de serment à la clé: Anne-Marie Bacchus, 2esuppléante de la liste LB a fait savoir qu’elle renonçait à reprendre le mandat du docteur Vincent Hoang, c’est donc Ariane Hallet qui prêtera serment ce soir. Cette dernière avait déjà été conseillère à Wavre sous le mayorat de Charles Michel en 2006.

Anne Verlaeken, 10esuppléante Écolo, a également renoncé à accéder à la fonction de conseillère en repoussant le mandat d’Émilie Gobbo qui lui revenait. Elle laisse ainsi la place à Bruno Masquelier, sociologue et professeur à l’UCLouvain, qui prêtera le serment de conseiller communal ce soir.

Enfin, Maud Mertens, qui était la plus jeune candidate élue sur la liste LB en 2018, sera remplacée par Dominique Van Parijs-Lebrun, agricultrice et vice-présidente de la Fédération wallonne de l’agriculture.