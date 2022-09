Ils vont rallier Knokke à Bruxelles en... voiturette de golf au profit de l'association Android 34

C’est un challenge pour le moins original que devraient réaliser ce mercredi le Lasnois Cédric Lescut et son ami brainois Silas Van Droogenbroeck. Ce mercredi 14 septembre, vers 5h30, ils quitteront Knokke (Flandre occidentale) en voiturette de golf pour rejoindre le palais royal de Bruxelles, soit quelque 120 km. Un défi qui est parti de rien, comme l’explique le Brainois qui dirige, à Braine, Niagara Cars, un atelier de conception de voiturettes: "Tout est parti d’une blague. Avec Cédric, on a mis un gros mois pour tout organiser. Au-delà de la blague, on veut montrer aux gens qu’il est possible de faire de grandes choses avec de nouveaux moyens de mobilité. Certains doutent des capacités d’une voiturette et on est là pour leur prouver que cela fonctionne."