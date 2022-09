Wavre et Waterloo, les visites royales d’Elizabeth II en Brabant wallon

La reine Elizabeth s’était déjà rendue à Waterloo, vingt-deux ans plus tôt, le 7 juin 1993, pour une visite de trois heures. Cette visite, privée, avait attiré un millier de personnes, réparties aux entrées de l’église Saint-Joseph et du centre du visiteur. La reine avait également visité la ferme d’Hougoumont, haut lieu du champ de bataille.

Un bouquet et une balle comme souvenirs

Elle avait quitté la cité du Lion avec un bouquet offert par une petite fille qui avait fi de la sécurité et du protocole pour offrir ses fleurs à la souveraine britannique, et avec une balle de 1815 retrouvée en labourant le champ de bataille, cadeau offert par les agriculteurs Paul et Marie-France Van Achter. Ceux-ci, comme d’autres ce jour-là, avaient souligné la "gentillesse" de la reine Elizabeth, "cool, sympathique et détendue".

La reine corrige une erreur au musée Wellington

Détendue et intéressée par la visite du musée Wellington: "Elle connaît (l’histoire militaire) sur le bout des doigts, expliquait la vice-présidente du musée Wellington, Anne Appels. À tel point qu’elle a découvert une erreur au cœur de l’exposition que nous organisions. Nous y présentions un régiment qui, selon elle, n’a pas combattu à Hougoumot en juin 1815".

Le 12 juillet 2007, "The Queen"est de retour en Brabant wallon. Cette fois, à Wavre. La reine et son mari le Duc d’Édimbourg étaient en visite chez GlaxoSmithkline, un fleuron de l’économie britannique.

«Radieuse et le visage serein»

La gouverneure de l’époque, Marie-José Laloy y avait trouvé la souveraine "très radieuse et le visage serein. Elle n’a pas l’air d’être la femme dure que l’on aperçoit lorsqu’elle prononce un discours à la télé."

Charles Michel n’a pas pu lui parler

Aux premières loges également lors de cette visite, Charles Michel, alors bourgmestre de Wavre, rappelait le protocole: "On ne peut pas lui adresser la parole. Tout juste la saluer. Mais je suis très heureux qu’une personnalité de son envergure s’intéresse à une entreprise aussi innovante que GSK Bio."

En 45 minutes, des chercheurs – qui pouvaient, eux, s’adresser à Elizabeth II – ont présenté leurs travaux: le vaccin contre la malaria, les recherches sur le sida, sur la grippe, et le vaccin contre le cancer du col de l’utérus.

L’époux de la reine, Philip, s’est montré fort intéressé par ces explications.

Après cette visite éclair dans le zoning Nord de Wavre, le couple royal est allé déjeuner avec les souverains belges au palais royal.

