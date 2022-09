Les Bousvaliens ont signé leur neuvième victoire aux jeux intervillages organisés. Les jeux intervillages sont une institution à Genappe. Chaque année, les participants sont nombreux. Les huit formations engagées (Genappe, Bousval, Glabais, Baisy-Thy, Loupoigne, Vieux-genappe, Ways et Houtain-le-Val) se sont rassemblées à la plaine communale où se déroulait cette édition 2022.

La Smile School, école privée guibertine

On inaugurait la Smile School lundi. Installée à l’Axisparc, cette école privée accueille une douzaine des jeunes qui y prépareront leur jury central.

Rock’n brol Baby

Rock’n brol Baby, c’est une liste de naissance différente. Julie Verdonck et Émilie Servais valorisent la récupération et la seconde main. Rock’n brol Baby s’est installé fin août au Quatre Quarts : "Nous existons depuis trois ans. Nous créons des listes de naissance à partir de fichiers de parents sur lesquels ils inscrivent leurs souhaits. On chine pour les parents. Nous cherchons des objets de seconde main que nous récupérons".

Mathieu Michel en visite au Labo 404

Mathieu Michel, secrétaire d’État à la Digitalisation, rendait visite mardi à deux jeunes génies de la robotique et à leur Labo 404. Il a visité mardi l’atelier du Labo 404, à Orp-Jauche. C’est là que les jeunes Bastien Franck et Benjamin Leyen réalisent des prouesses en robotique, qui leur ont notamment valu de participer à la dernière coupe d’Europe.

168 secouristes de 18 pays grimpent les attractions de Walibi

La première journée de la 16e édition du Grimpday se tenait à Walibi, ce jeudi. Les épreuves avaient lieu sur quatre attractions.

24 équipes de secouristes présentes à Walibi, sont là pour participer au Grimpday 2022, organisé à Namur, Wavre et Bruxelles, du 8 au 10 septembre.

Cette compétition réunit des services de secours (pompiers, protection civile, armée, police) du monde entier, avec notamment des équipes suédoise, chilienne, thaïlandaise, lituanienne, tchèque, américaines…

Ce jeudi, les 168 spécialistes des secours en milieu périlleux étaient dans le parc d’attractions wavrien.