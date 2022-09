Un auteur de projet doit encore être désigné, mais les grandes lignes de ce projet ont été présentées au conseil communal de la semaine passée. Le projet comprend notamment la mise en souterrain du réseau basse tension et le renouvellement de l’éclairage public. Des travaux de voirie et d’égouttage sont prévus aussi. Les travaux se feraient entre 2024 et 2025.

"Un avant-projet sera présenté et les riverains pourront alors émettre leurs remarques, a annoncé la bourgmestre, Patricia Venturelli (Union). Vu qu’il s’agit d’une fiche du programme communal de développement rural (PCDR), le sujet sera également abordé en commission. Comme à chaque fois, il faudra trouver un compromis entre la convivialité et le stationnement. Les points de vue divergent à chaque fois. Pour certains, il est impensable de retirer deux places de parking. Pour d’autres, toute la place devrait être piétonne. Nous chercherons le meilleur compromis…"

Pierre du pays?

Écolo aimerait que la pierre du pays soit utilisée pour les pavés. Commentaire de Dimitri Legasse, chef de file Union: "Dans les chantiers antérieurs, en fonction des circonstances, nous avons pu dans le cahier des charges ou via une convention récupérer une partie des pavés et les réutiliser, comme à Quenast. Mais ce n’est pas le matériau le plus adéquat pour l’ensemble d’une place. Il est généralement utilisé pour le pourtour, pour un ralentisseur ou une zone de stationnement."Il est cependant trop tôt pour débattre sur le sujet. "On n’en est pas à ce stade. Ce qu’il faut savoir, c’est qu’on n’en est plus à dessiner une place comme on le souhaiterait. Car il y a tellement d’aspects à prendre en compte, comme les impétrants. Les contraintes sont très nombreuses."

Sur les 836 000 €, la part communale se limiterait à 100 000 € en cas de réponse favorable de la Région.

Le point a été voté à l’unanimité.