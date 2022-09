La Ville de Genappe s’est engagée, comme beaucoup d’autres, à réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030: "On se rend compte que l’on doit passer à l’action. La Ville seule avec ses moyens humains et financiers ne pourra pas atteindre cet objectif. Nous devons donc mobiliser les citoyens et les entreprises pour les inciter à entamer des démarches qui ont un effet sur le climat et aussi sur les factures énergétiques, devenues lourdes pour les ménages. L’organisation du premier salon bas-carbone est de sensibiliser tout un chacun aux bonnes pratiques en faisant se rencontrer les citoyens, les entreprises et les professionnels du secteur", explique Vincent Girboux, l’échevin en charge de l’énergie.

De nombreuses initiatives seront développées dans le cadre de ce salon, qui débute le vendredi 9 septembre.

Mais, dès ce jeudi 8 septembre à 20h, le film "Tout s’accélère"de Gilles Vernet sera projeté au Monty.

Il s’ensuivra une conférence sur le thème de "Quelle énergie pour demain?"le vendredi 9 septembre à la salle du conseil communal à l’Espace 2000.

De nombreuses activités

C’est aussi à l’Espace 2000 que le salon se tiendra durant tout le week-end, au cours duquel de nombreuses conférences sont programmées: "Nous constituerons un appartement avec des appareils électriques. Le coût annuel sera affiché sur chaque électro", indique Bernard Degée, en charge de l’énergie au CPAS.

"Des partenaires actifs dans les énergies renouvelables présenteront leurs produits, pompes à chaleur, panneaux photovoltaïques, chaudière hybride, guichet de l’énergie… Nous aurons aussi la présence de Cociter, fournisseur d’énergie. Des véhicules et vélos électriques pourront être testés. Nous aurons aussi la présence d’une friperie, un repair-café", détaille Michel Harmegnies, monsieur énergie à la ville de Genappe.

« Une amplitude d’actions sera développée au cours du salon, des ateliers pour apprendre aux gens à faire des choses eux-mêmes, des conférences, des ateliers », résume Olivier Romain, chargé de projets à la Ville. Programme complet sur www.genappe.be.