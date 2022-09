Parmi les 31 sites ouverts au public en Brabant wallon, certains n’auront pas de lien, même pas ténu, avec l’innovation.

L’organisation de ces journées a en effet un peu changé: "Le thème annuel est maintenu, mais il ne constitue plus une “porte d’entrée” obligatoire pour qu’un lieu patrimonial soit inscrit au programme des Journées du patrimoine, explique le président des Journées du patrimoine, Richard Miller. Le programme 2022 est donc composé de deux rubriques principales: les lieux, visites et activités liés au thème “Patrimoine & Innovation” et les lieux, visites et activités regroupés dorénavant sous l’intitulé “Patrimoine ouvert”. Une telle initiative n’est pas anodine, car elle permettra d’allier le plaisir de s’intéresser à un aspect précis du patrimoine wallon, de sa conservation et de son rayonnement culturel, au plaisir de la libre découverte, tous azimuts, de lieux patrimoniaux ouverts à toutes et tous."

Des visites en réalité augmentée à Wavre, Rixensart et Louvain- la-Neuve

L’innovation sera aussi d’application dans certaines visites: réalité virtuelle, réalité augmentée et QR codes seront utilisés pour améliorer l’expérience des visiteurs.

En Brabant wallon, les visiteurs pourront, après avoir téléchargé gratuitement l’application sur leur smartphone ou tablette, expérimenter la réalité augmentée sur trois sites: au Musée L de Louvain-la-Neuve, à la Fondation Mérode à Rixensart et à l’hôtel de ville de Wavre.

Programme complet: www.journeesdupatrimoine.be