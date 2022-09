Il y a huit ans naissait CréaDys, une association qui organisait des ateliers artistiques destinés aux enfants et adolescents qui souffrent de troubles d’apprentissage de type "dys"(dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie) et de type TDA (troubles du déficit de l’attention) ou TDA/H (troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité).

À l’initiative de Patricia Davies, une maman concernée, et de spécialistes, cette ASBL avait pour ambition d’offrir un espace où ces jeunes pouvaient découvrir leurs forces et prendre du plaisir dans l’apprentissage. En effet, si ces troubles sont dus à un manque de connexions neuronales dans certaines zones du cerveau, d’autres connexions se forment pour y remédier, apportant ainsi des compétences en termes de facultés d’innovation, d’idées originales, de créativité. Ayant repris les rênes du Centre d’expression et de créativité (CEC) Osez’Art, au sein du Centre culturel de Perwez, Patricia Davies y a intégré ces ateliers qui rejoignent les nombreuses autres activités proposées.

Thibaut Brohet, directeur du Centre culturel, explique son intérêt à les voir figurer au programme du CEC: "Le projet avait pas mal de sens par rapport aux missions du CEC et du Centre culturel, notamment en ce qui concerne l’inclusion, un axe important de notre programme. C’est intéressant finalement de pouvoir, à travers des pratiques artistiques, intégrer plus facilement ces personnes dans la société et de leur faire prendre conscience de la richesse de leurs différences".

«Commencer l’année par un atelier théâtre, c’est un peu casser les distances…»

Chaque année, ces ateliers sont programmés dans des écoles pour accueillir les élèves de 1re secondaire lors des premiers jours de rentrée. Ce mardi 31 août, c’est à l’institut Félicien Rops de Namur que David Nobrega (comédien, metteur en scène) et Manuel Campos (comédien) ont initié les jeunes au théâtre. Les deux classes ont été rassemblées pour former un unique groupe, intégrant dès lors les élèves inscrits en différencié (qui n’ont pas obtenu leur CEB).

"Commencer l’année par un atelier théâtre, c’est un peu casser les distances que l’on pourrait mettre. Personne ne se connaissait! Comme c’est ludique, dans l’amusement, il y a une sorte de lien qui se fait naturellement. Ce n’est pas comme si on disait: Vas-y présente-toi!", relate David Nobrega.

Véronique Goessens et Martine Poncelet, professeurs et médiatrices dans l’institut, confirment la pertinence de cette matinée dans leur projet de cohésion de groupe, non seulement entre les élèves mais aussi avec leurs parrains (cinq élèves de 4eet 5eannées) et les enseignants. Elles font part de l’expérience d’une nouvelle élève, fortement intimidée qui ne parvenait pas à surmonter son stress depuis la veille et qui s’est soudainement libérée suite à l’atelier théâtre. Elles estiment qu’il s’agit d’un bon départ, une première étape dans cet objectif ambitieux qui est d’offrir à chaque élève les outils et l’accompagnement utiles à son évolution. Elles ont également en charge l’établissement des PIA (plan individuel d’apprentissage) pour les élèves à besoins spécifiques. Sur un total de près de mille élèves, il y a environ 80 PIA. "Cependant, estime Véronique, je pense qu’il y a le double d’étudiants concernés. Certains ne sont pas détectés. Les bilans ne sont pas toujours accessibles financièrement."

"Pour y remédier, on prend le temps, renchérit Martine. L’école est fort attentive aux difficultés chez les élèves. Elle essaye quand même de pallier. Nous faisons de notre mieux pour interpeller par rapport à ça."

Et lorsqu’on demande à ces deux fées ce qu’elles réaliseraient si elles avaient une baguette magique, la réponse fuse à l’unisson: "Il faudrait quelqu’un qui soit vraiment disponible en complément pour ces enfants. Une personne par classe, qui suit la classe. Elle pourrait s’asseoir à côté de l’élève, lui redonner confiance en lui, l’aider à comprendre les consignes ou à s’organiser avec des méthodes de travail. C’est ce que font les dames de l’intégration. Mais ce n’est que 4 heures par semaine et uniquement pour les élèves inscrits en intégration. Par ailleurs, les élèves qui ne sont pas concernés ont aussi besoin d’explications pour ne pas considérer les aménagements raisonnables comme des injustices".

«L’école sert aussi à éveiller la curiosité»

Pour en revenir aux bénéfices de l’intelligence créative et à la découverte de l’art à l’école, David Nobrega conclut l’entretien: "Mon objectif était de les aider à ouvrir leur esprit… Qui sait? Quand ils iront au théâtre, le fait d’avoir été eux-mêmes sur la scène leur permettra peut-être de mieux comprendre ce qui se passe devant eux. L’école sert aussi à éveiller la curiosité!"

Quelques personnalités en sont un exemple parlant: Agatha Christie, Steve Jobs, Albert Einstein, Thomas Edison, Steven Spielberg, Walt Disney, Léonard de Vinci, Daniel Radcliffe, Scarlett Johansson…

