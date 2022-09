Mise en route du plan énergie climat : «Cela n’a pas été une mince affaire»

"La volonté de la Commune était de s’engager pour des projets réalisables et non pas sur des promesses qui ne peuvent être réalisées, indique la bourgmestre. Ce que nous portons sur nos épaules, c’est une tâche lourde dont chaque petite part a son importance. C’est un enjeu de société, ce n’est pas un enjeu politique. Notre volonté, c’est de ne pas en faire une récupération politique quelconque. C’est l’affaire de tous…"

En effet, les 16 fiches établies par le comité de pilotage s’adressent aux autorités communales mais aussi aux citoyens afin de mettre en œuvre les recommandations faites par la Convention des Maires pour le climat et l’énergie.

Les fiches actions sont réparties par thématique: mobilité, amélioration du bâti, adaptation du cadre urbanistique, énergies renouvelables, biodiversité, gestion de l’eau ou encore canicules. Chaque point rassemble une liste d’objectifs à atteindre par la Commune, les entreprises et les citoyens.

La première fiche a d’ailleurs pour objectif "une communication efficace vers les entreprises et les citoyens pour les sensibiliser aux enjeux énergétiques, climatiques et environnementaux". Leitmotiv de la bourgmestre: "Il faut sensibiliser et inciter le citoyen plutôt que de le contraindre".

Lutter contre la précarité énergétique

Raphaël Szuma, président du CPAS, qui a repris récemment l’environnement dans ses attributions: "L’objet de ce plan est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 et d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 comme le préconise la Convention des Maires. Ce plan reste évolutif et adaptable. Des réunions seront régulièrement organisées pour évaluer l’avancée du projet".

La fiche numéro 16 concerne la lutte contre la précarité énergétique. En effet, si la bourgmestre souhaite inciter plutôt que de contraindre les citoyens à la résilience climatique, il faut encore pouvoir se le permettre avec la crise économique que l’on vit actuellement. "Nous ne pouvons pas obliger les gens à changer l’isolation de leur maison si ceux-ci n’en ont pas les moyens", explique Florence Reuter. Le président du CPAS enchaîne: "Il est essentiel d’accompagner au mieux les entreprises et les particuliers dans leur reconversion énergétique. Pour ce faire, nous allons jeter des ponts entre le service énergie de la Commune et celui du CPAS pour élargir l’accueil des citoyens et des entreprises."

Certaines actions sont déjà envisagées comme la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments communaux ainsi que l’isolation de ces derniers. Les autres aspects doivent encore être affinés. Ce sera la tâche du comité de pilotage dans les prochains mois.