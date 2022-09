Trois ans de prison requis pour des braquages à Tubize et Rebecq

Le 23 juillet 2018, en début d’après-midi, deux personnes commettent un vol à main armée dans une librairie de Rebecq. Les braqueurs prennent la fuite avec de l’argent, des cigarettes et le GSM de la gérante. Deux semaines plus tard, les langues se délient et les enquêteurs apprennent qui sont les auteurs. Deux majeurs ont été condamnés depuis et ce jeudi, un Tubizien né en 2001 est venu s’expliquer sur ces faits devant le tribunal correctionnel.