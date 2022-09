Nouveau refuge de Sans Collier à Chastre

L’inauguration du nouveau refuge Sans Collier pour chiens et chats de Chastre s’est déroulée dimanche. Depuis lundi, 90 chiens et chats peuvent être accueillis dans le nouveau refuge de l’ASBL Sans Collier de Chastre. Un nouveau site d’une superficie de 40 ares, qui aura coûté 1,7 million d’euros. Cet investissement a été intégralement financé grâce aux dons privés.

Wavre: l’avenir flou du parking des Mésanges

Le nouveau parking des Mésanges était programmé pour février 2021. Sa construction n’a toujours pas commencé. Et pourrait ne jamais avoir lieu."Nous sommes en réflexion avec Indigo et rien n’est arrêté", explique l’échevine Anne Masson (MR).

Une rentrée ministérielle pour l’athénée royal Paul Delvaux

Caroline Désir, ministre de l’Éducation, et Frédéric Daerden, vice-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ont assisté à la rentrée des 3es secondaires et ont rencontré aussi des élèves de 1resecondaire.

Le parc Courbevoie enfin ouvert au public

La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et l’UCLouvain se sont entendues sur le retrait des barrières et l’ouverture du parc Courbevoie au public. Après s’être assurées de la conformité technique et urbanistique du parc Courbevoie, la Ville et l’UCLouvain ont décidé d’ouvrir le parc Courbevoie au public ce mercredi 31 août.

De l’insolite «made in Belgium», mais pas que

Le Wavrien Thomas Depicker a écrit 30 records et faits marquants de Belgique.Un subtil cocktail, en 71 pages, de ce qui fait la particularité de notre pays et, en même temps, toute sa complexité.

Orp-le-Grand a vibré avec son motocross

Public, participants et anciens pilotes sont unanimes. Le retour du Trophée 875 était la meilleure chose qui puisse arriver au motocross d’Orp-le-Grand.