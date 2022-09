Chantier du RER: "Pour le moment, on tient les délais et c'est une prouesse"

La mise en service du RER sur la ligne 161 entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles est programmée pour 2026.

Des travaux sont menés sur le sol, aménagement des voies et des quais, et dans les airs, travaux d’électrification des futures nouvelles voies réalisés à l’aide d’un train de travaux "caténaires".

"Malgré les crises, tout ce qu’on a eu à faire a été fait dans les temps, poursuit Sébastien Watoreck. Il faut savoir que ce sont des chantiers millimétrés qu’on planifie trois ans à l’avance. Vous vous doutez bien qu’entre la planification et le début des travaux, il faut tenir compte de nombreux aléas. Par exemple, on avait un peu de retard sur le chantier en cours à Ottignies et là, on met les bouchées doubles pour récupérer ce retard. D’ailleurs, mon boulot, c’est 10% de mon temps pour faire le planning et 90 % pour le faire respecter…"

«À la limite de ce qui est faisable techniquement»

Ces travaux de modernisation de l’infrastructure ferroviaire en gare d’Ottignies vont aussi nécessiter une interruption totale du trafic entre la gare d’Ottignies et la bifurcation vers Louvain-la-Neuve (ligne Ottignies-Namur) du samedi 29 octobre au lundi 6 novembre:"De la nouvelle passerelle et sur une distance de plus ou moins 200 m en allant vers Namur, tout sera arraché puis réaménagé: nouvelles voies, nouvelle caténaire, nouveaux aiguillages… sur toute la largeur occupée par les voies, poursuit l’ingénieur.En neuf jours, on va travailler 24 heures sur 24 et c’est un sacré exploit. C’est même notre plus gros challenge de ces quatre dernières années. On est même à la limite de ce qui est faisable techniquement."

Et ce qui ne facilite pas la tâche des équipes d’Infrabel et de sa filiale TUC RAIL, c’est qu’Ottignies est déjà équipé du système de contrôle automatique des trains ETCS, ce qui complique encore la tâche lors des aménagements.

Il faut ajouter aussi que la gare d’Ottignies, qui voit passer plus de 400 trains tous les jours en semaine, c’est aussi 100 aiguillages, 11 voies qui passeront à 12 avec les travaux dont 7 voies passantes (il y en a 5 actuellement). On peut écrire qu’il s’agit d’un tronçon chargé.

Ouverture du premier tronçon du RER en 2023 sur la ligne 161

Le pari est lancé et du côté d’Infrabel, on croise les doigts pour que la météo soit de la partie:"Ça fait partie des aléas et c’est vrai qu’une mauvaise météo peut compliquer notre travail. Les trois dernières fois qu’on a stoppé le trafic des trains pendant une semaine, il a neigé…"

Ces travaux une fois terminés, on pourra procéder à la mise en service des quatre voies sur les 2 km entre la gare d’Ottignies et la bifurcation vers Louvain-la-Neuve.

"De manière générale, depuis 2018, nous avons changé notre méthodologie, précise Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel.Au départ, on avait décidé de mettre le RER en service une fois tous les travaux terminés et là, aujourd’hui, on a décidé de mettre une portion en service dès qu’elle est terminée."

La section sera mise en service en décembre 2023. Ensuite, Infrabel espère pouvoir mettre la section entre Watermael et la Hulpe en juin 2025 et la dernière section entre La Hulpe et Ottignies en 2026 donc.

Toujours pas tous les permis pour la ligne 124

"Une fois qu’une section est ouverte, elle permet de scinder les flux du trafic car ce qui engendre des retards de trains, ce sont les conflits entre les trains locaux et les rapides",poursuit Frédéric Sacré.

Plus de confort pour les navetteurs, donc, qui bénéficieront aussi de nouveaux quais rehaussés pour être à la hauteur du plateau des trains et mieux équipés, sans oublier, à terme, la toute nouvelle gare.

Par contre, du côté de la ligne 124 Bruxelles-Nivelles, le chantier a pris un sérieux retard:"Le problème, c’est que comme nous n’avons toujours pas tous les permis (NDLR: entre Linkebeek et Rhode-Saint-Genèse),on avance avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête", poursuit Frédéric Sacré.

Deux chantiers, deux rythmes différents donc, mais Infrabel le répète: en termes de délais, on est dans les clous, en tout cas pour tous les travaux"qu’on a dans nos mains à nous".