Sécheresse: les barbecues et les feux sur le domaine public sont toujours interdits en Brabant wallon

Aucune date de fin

Le nouvel arrêté débute ce 1erseptembre à midi. Cette fois aucune date de fin n’est mentionnée. Il "restera en vigueur tant que perdureront des conditions climatiques favorisant la sécheresse. Il sera levé par un nouvel arrêté."

Ce qui est interdit

D’ici là, il est donc toujours interdit de porter et d’allumer des feux en plein air dans les zones forestières, les champs, les prairies, les taillis, talus et jardins.

Il est aussi interdit d’allumer un barbecue sur le domaine public, même dans les aires spécialement aménagées à cet effet.

Les barbecues dans les cours et jardins d’habitation privée ou dans les espaces privés destinés à la restauration restent autorisés, moyennant des mesures de prudence adéquates: dégager les abords immédiats du feu de toute végétation sèche ou de matières inflammables; installer le barbecue sur une surface bétonnée ou ininflammable; prévoir un dispositif d’extinction.

L’utilisation d’un désherbeur thermique est proscrite de même que l’allumage ou le décollage de lanternes célestes.

En outre, il est interdit de jeter ou d’abandonner par terre des objets en combustion, comme des mégots de cigarettes ainsi que des tessons de bouteilles ou autres récipients réfléchissants, en bordure des bois, champs, végétations et broussailles sèches.

Enfin, les feux d’artifice sont également interdits.

112, le numéro d’urgence

Le gouverneur souligne que toute personne qui constaterait un incendie ou suspecte un départ de feux doit impérativement se mettre en sécurité et immédiatement appeler le 112.

Les infractions à cet arrêté de police sont punissables d’une peine de prison de 8 à 14 jours ainsi que d’une amende de 26 à 200€ ou d’une seule de ces peines. Le maximum de la peine peut éventuellement être doublé si les contrevenants agissent en bande.

L’arrêté stipule qu’un bourgmestre peut y déroger sur base, notamment, d’une analyse de risque approfondie et d’un avis favorable de la zone de secours de la province. Cet arrêté n’empêche pas non plus que des règles plus restrictives encore soient prises au niveau communal.