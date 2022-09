Mont-Saint-Guibert: bientôt des bornes de recharge électrique dans le centre

"L’intercommunale inBW s’est occupée de la mise en œuvre en réalisant des analyses par rapport aux critères de proximité des centres urbains, culturels ou sportifs, tout en croisant ces données avec celles d’ORES déterminant la capacité du réseau, a expliqué le bourgmestre, Julien Breuer (MSG Co-Hé-sion).La capacité de ces bornes est de 22 kW. Pas question de pouvoir recharger rapidement de gros véhicules électriques. Ce sont donc des bornes d’appoint."

Impossible d’en installer à l’administration communale et au centre sportif Jean Moisse

De plus, dans la commune guibertine, vu la nécessité d’être proche de cabines haute tension afin d’obtenir une capacité de réseau suffisante, seuls quelques sites pouvaient convenir. La zone du nouveau lotissement du Christ du Quéwet est parfaite. Du coup, une double borne y sera installée dans le cadre de l’aménagement de la place Saint-Jean. Les autres implantations seront réalisées dans des zones "orange", donc moins optimales, impliquant une implantation à moins de 100 m d’une cabine existante. Dans ce cadre, une double borne sera installée sur le parking de la poste. Et des bornes simples sur le parking des rues du Riquau et des Vignes, à côté de la cabine électrique. Mais impossible d’en installer à l’administration communale et au centre sportif Jean Moisse.

La Commune ne déboursera aucun denier. Elle ne fait ici qu’autoriser des bornes sur le domaine public. Impossible ainsi d’en installer sur le site de la gare qui appartient à la SNCB.

"Nous restons quelque peu sur notre faim,a conclu le maïeur.Cet appel est restreint. Même si seul le centre guibertin s’y prête et qu’actuellement une installation est impossible à Corbais, nous avons pu trouver les lieux les plus intéressants."