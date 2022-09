Les recyparcs d’inBW, entre autres, fermés ce vendredi dès 12 h en Brabant wallon

Les stations d’épuration, les centres de dépotage de gadoues de fosses septiques ainsi que la plate-forme de compostage de Basse-Wavre sont également concernés par cette fermeture.

Par contre, les collectes de déchets en porte-à-porte gérées par l’inBW auront bien lieu et l’unité de valorisation énergétique et la plate-forme de compostage de Virginal seront ouvertes aux horaires habituels (compostage: de 8 h 15 à 12 h et de 12 h 45 à 16 h).