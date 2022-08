Six personnes ont perdu la vie sur les routes du Brabant wallon au cours des six premiers mois de l’année.

Un cycliste, un motard, trois occupants de voiture et un occupant d’une camionnette sont décédés lors d’un accident de la route en Brabant wallon.

L’an dernier, on avait recensé 3 tués, mais de nombreuses restrictions étaient alors en vigueur à cause de la crise sanitaire. Le nombre de tués sur les routes est d’ailleurs en augmentation dans toutes les provinces wallonnes lors des six premiers mois de 2022.

Le second semestre 2021 avait aussi été bien plus meurtrier que le premier semestre 2021 puisque 15 personnes ont perdu la vie sur les routes du Brabant wallon sur l’ensemble de l’année 2021.

Lors des six premiers mois de 2022, le nombre d’accidents corporels (avec blessé ou tué) a augmenté de 14% en Brabant wallon (de 433 à 494 accidents). Le nombre d’accidents corporels a augmenté de 11,8% en Wallonie dans le même temps.

40 accidents ont impliqué une camionnette dans la jeune province. Ce qui représente une hausse notable de 48% par rapport à l’an dernier (27 accidents).

Seuls les accidents impliquant des poids lourds ou des motos sont en diminution par rapport à l’année précédente.

Il s’agit donc d’accidents avec blessés recensés par la police. Cette année, comme par le passé, certains accidents avec blessés plus légers ne sont pas signalés à la police et échappent donc aux statistiques.