Louvain-la-Neuve: le festival Kidzik a battu tous les records

La rentrée des classes ce 29 août a imposé aux organisateurs du festival Kidzik de revoir leur programmation. Il n’était plus possible cette année de programmer des activités ce lundi:"Cette année, nous avons ouvert le festival vendredi après-midi, indique Héloïse Copin, qui s’est chargée de la programmation des activités en tant que coordinatrice du festival.Comme les autres années, nous avons des spectacles payants dans les différentes salles et des activités gratuites dans la cour de la ferme. Les concerts qui ont besoin de décors se font dans les salles.