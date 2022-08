"Oui, c’est une belle action mais il faudrait que ça dure car régulièrement, nous subissons des incivilités aux abords des écoles, surtout avec les parents qui se garent mal". Mme Séverine, la directrice de l’école des Sacrés-Cœurs à Saintes, est sortie sur le trottoir et elle n’est pas dupe. Si, en ce premier jour de rentrée, les parents adoptent tous les bons gestes en matière de sécurité routière aux abords de l’école c’est parce que la Ville de Tubize, en collaboration avec la Zone de Police Ouest Brabant wallon, y mène son Action Cartable MAX. MAX est un petit garçon qui accompagne les enfants et les parents pour leur rappeler les règles à adopter en matière de sécurité routière. On le retrouve sur les marque-page distribués aux enfants et parents et sous la forme de petite statue près des passages piétons devant les écoles.

Une phase de prévention, une phase de répression

"Au travers de cette opération, on sensibilise les parents via les enfants. On s’est en effet rendu compte que les parents n’aimaient pas recevoir des leçons de leurs enfants en matière de sécurité", souligne Michel Januth, le bourgmestre de Tubize venu distribuer des marque-page que chaque enfant retrouvera aussi dans son journal de classe.

Michel Januth, le bourgmestre de Tubize (à gauche), a participé au début de l’opération en distribuant les marque-page.

L’efficacité de l’opération a ses limites:"Oui, évidemment, quand les forces de l’ordre sont présentes, tout se passe très bien, précise la commissaire Mylène Liberloo, commissaire à la zone de police et directrice de la proximité.Nous veillons surtout au respect du code de la route. Pendant quatre semaines, nous sommes tous les jours devant une école. Pendant deux semaines, nous faisons du préventif avec la présence de la police devant les écoles pour attirer l’attention, prévenir et expliquer les infractions. Les deux autres semaines, nous faisons du "répressif" avec contrôles radar dans les zones 30, contrôle des parents qui se garent mal… Et je confirme, nos actions ont plus d’effet quand ce sont les enfants qui font des remarques à leurs parents."

Michel Steffen (à gauche), gardien de la paix, est présent lors de l’entrée et de la sortie des enfants.

À Tubize, il y a aussi toujours un gardien de la paix devant chaque école: " En général, cela se passe plutôt bien,raconte Michel Steffen, gardien de la paix à Saintes.Il faut bien faire des piqûres de rappel de temps en temps, mais le courant passe bien parce qu’on fait cela dans une grande convivialité. Je n’ai pas encore assisté à un accident mais des coups de frein, ça, il y en a. Ici, on se trouve sur un axe d’entrée dans le village, et nous devons veiller aux automobilistes qui ne sont pas concernés par l’école et qui font moins attention."

D’autant plus que comme le rappelle la directrice, même s’il y a MAX, un ralentisseur et le passage piéton, l’école n’est pas "super visible".

La sécurité et la propreté

Et les parents que nous avons abordés se félicitent du dispositif. Faut dire qu’en ce jour de rentrée, la grande majorité avait décidé d’accompagner leurs enfants jusque dans la classe.

"C’est une journée particulière, confirme Michel Januth, le bourgmestre.L’idée, c’est de toucher tout le monde et c’est d’ailleurs un des éléments importants, c’est de travailler avec tout le monde."

Le marque-page qui se retrouve dans le journal de classe de tous les enfants.

Et pour ceux qui oublient vite, le marque-page rassemble en quelques lignes toutes les consignes de sécurité routière que l’élève et ses parents doivent respecter lorsqu’ils se rendent à l’école à vélo, en voiture ou à pied mais aussi pour les encourager à ne pas jeter papiers et déchets devant l’école.

Le calendrier des congés scolaires y a été ajouté. Une raison supplémentaire pour garder un œil sur ce marque-page.