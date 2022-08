Ittre: «Marthe Donas en Irlande»

Le Musée Marthe Donas et les salons Bauthier proposent une exposition inédite consacrée au parcours de l’artiste Marthe Donas en Irlande (de novembre 1914 à avril 1916). Cette exposition inédite réunit des tableaux, dessins, gravures, fac-similés de vitraux, documents d’archives. L’ensemble permet d’appréhender l’expérience accumulée par Marthe Donas durant cette période cruciale où elle tourne le dos à l’académisme. Le jeudi, le samedi et le dimanche. Entrée: 5 €. Du 27 août au 2 octobre. Rue de la Montagne, 36.

https ://museemarthedonas.be/fr

Braphilex 2022 à Wavre

Ce samedi 27 août, de 9h à 17h, la Sucrerie accueille l’édition 2022 de Bratiflex, exposition compétitive philatélique régionale Brabant et Bruxelles. Des négociants en philatélie et cartes postales de collection participeront à ce rendez-vous sur plus de 80 mètres de tables. À cette occasion, le Club philatélique de Wavre émettra un timbre avec illustration exclusive d’un furet dessiné par André Buzin, qui sera présent. Entrée gratuite. Chemin de la Sucrerie, 2.

010 39 53 50, https ://lasucreriewavre.be/

SPECTACLES

La Nuit des chœurs, à Villers-la-Ville

Ces 26 et 27 août, à l’abbaye, spectacle-promenade. Six chœurs sont présents en divers endroits du site pour donner une suite de concerts en alternance dans une ambiance féerique: The Kingdom Choir, Natasha St-Pier et ses choristes, l’ensemble letton Maska, les polyphonies géorgiennes Rustav, le Chœur de la Royal Air Force et Vox Anima. Tickets: Tarifs: 50 €; 35 € pour les groupes. Réservation en ligne. Rue de l’Abbaye, 55.

02 736 01 29,https ://villers.be/fr

Genval: «Stand-up, mode d’emploi»

Ce week-end, sept humoristes présenteront chacun un seul-en-scène d’environ 8 minutes, avec, entre chaque passage, des interactions étonnantes et ludiques qui naîtront entre ces humoristes et le public. Le fil rouge: faire découvrir au public le stand-up, le déroulé d’une soirée "côté scène" mais aussi, et surtout "côté coulisses", en mettant en avant des humoristes de demain qui évoluent en Belgique.

Réservation préférable. Entrée: 20 €; 15 € pour les étudiants. Avenue du Lac, 67.

0470 03 93 94, https ://ilesttempsdenrire.be/

Rixensart: «Musée haut, musée bas»

Dans cette histoire de musée que présente la Compagnie des Galeries, Jean-Michel Ribes questionne l’essence même du musée et met en scène, à travers une multitude de décors, des artistes, des visiteurs, des conservateurs et des guides… Lundi 29 août, devant le perron du château du Héron, avenue de Merode, 75. Tarif unique: 15 €. Réservation obligatoire en ligne.

https ://www.rixensart.be/

MARCHES/BALADES

Marche Adeps à Nivelles et à Sainte-Marie-Geest

Dimanche 28 août, dès 8h, au départ de la rue Sainte-Marie, 24, pour Sainte-Marie-Geest et du parc de la Dodaine, avenue Jules Mathieu, 2, pour Nivelles. Gratuit.

Pour Nivelles: Anne Minet (0475 61 59 11). Pour Sainte-Marie-Geest: Baudouin Baugniet (0494 35 17 97),

http://www.sport-adeps.be/index.php?id=5945

Balade contée à la découverte de Dion-le-Mont

Ce dimanche 28 août, de 10h et à 11h30, Corinne Pire racontera une série d’histoires lors d’une balade à Dion-le-Mont. Départ à l’Espace culturel Perez, rue du Village, 5. Participation:: 7,5 €; 5 € pour les moins de 18 ans. Réservation en ligne.

010 68 72 11, https ://www.chaumont-gistoux.be/

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

Place aux artistes à Court-Saint-Étienne

Samedi 27 août, dès 14h, place des Déportés, après-midi 100% musique. Dimanche 28 août, les enfants seront à la fête avec des spectacles et diverses animations à la salle Defalque (rue Defalque, 6). Gratuit. Programme complet sur le site du Centre culturel du Brabant wallon.

010 62 10 30, https ://www.ccbw.be/

Virginal en fête

Ces 27 et 28 août, de nombreuses activités seront proposées dans le centre de Virginal: concerts, balade moto, feu d’artifice, animations organisées par le patro de Virginal.

067 64 73 23, https ://www.ittreculture.be/

«Murder city – Cold case» à Louvain-la-Neuve”

Louvain-la-Neuve se transforme une nouvelle fois en scène d’enquête policière. Le jeu consiste à résoudre le mystère en étudiant l’énigme policière jouée par des comédiens. L’occasion de découvrir la ville et ses particularités de manière insolite.

Dimanche 28 août. Départ de 14h à 15h15, toutes les 15 minutes, de l’Office du tourisme - Inforville,

place de l’Université, 1. Participation: 10 €. Inscription obligatoire en ligne.

010 43 60 00,

https ://www.olln.be/fr

Braine-l’Alleud: Village provençal

Le Village provençal est de retour sur la Grand-Place Baudouin Ier en ce dernier week-end d’août: marché de producteurs, artisans d’art, artistes, créateurs… Vendredi et samedi de 10h à 21h, dimanche de 10h à 19h.

https ://www.braine-lalleud.be/

La place communale de Genval en fête

Dimanche 28, après-midi: théâtre de marionnettes, initiations au cirque, jeux, concerts, démonstrations de danse et de graff. Programme détaillé sur le site de la commune.

Gratuit.

02 653 61 23,

https ://www.ccrixensart.be/

FESTIVALS

Les Sentiers de Sart-Risbart

Les 25, 26, 27 et 28 août. Jazz, blues, ska, musique classique… Restauration locale, animations pour les enfants. Programme complet en ligne. Pass pour les quatre jours: 35 € en prévente (45 € sur place). Par journée: 10 € en prévente (15 € sur place). Entrée gratuite pour les moins de 15 ans. Rue Alphonse Robert, 70.

www.lessentiersdesartrisbart.be/

Louvain-la-Neuve: KidZik Festival

Le festival des petites oreilles est de retour pour clôturer cet été. Au programme, tout un week-end de concerts et des spectacles adaptés aux enfants de 0 à 10 ans sont organisés du 26 au 28 août à la Ferme du Biéreau, devant l’Esplanade et à l’Aula Magna. Dans l’enceinte de la Ferme: château gonflable et restauration. Entrée: de 5 € à 26 € par spectacle. Réservation préférable.

070 22 15 00, https ://lln.kidzik.be/accueil

Nivelles: Festival de la scène en plein air

Ces 27 et 28 août, une vingtaine d’artistes (comédiens des arts de la rue et du théâtre, chanteurs, danseurs, musiciens, conteurs, stand-uppers, etc.) se relaieront sur trois espaces scéniques à la ferme de l’Hostellerie, chaussée de Bruxelles, 95. Entrée: entre 4 € et 18 €; gratuit pour les moins de 6 ans. Réservation en ligne.

http://impulsion-theatre.be/

FOLKLORE

Bousval: Tour Saint-Barthélemy

Chaque premier dimanche qui suit le 24 août, la paroisse de Bousval, dédiée à saint Barthélemy, fête son saint patron au cours de ce Tour Saint-Barthélemy dont c’est la 326eédition cette année. La statue du saint, posée sur un char et tiré par deux chevaux brabançons, est promenée en procession à travers rues et champs sur un parcours de 5 km avec des haltes devant sept chapelles. Rassemblement à 10h sur la place communale de Bousval.

https ://www.genappe.be/

Divers

Hélécine: «apéro blanc» au château d’Ursel

Vendredi 16 août, dès 18h, dernier "apéro blanc" de l‘été proposé au château d’Ursel (en face du château d’Hélécine, ce n’est pas au domaine!) par l’Apéro Team créé par les échevins Marie-Laure Maes et Axel Schepers: cocktails, "grignotages", château gonflable et ambiance conviviale, le tout animé par DJ David Goyens.

Ramilies: repair café et donnerie ce samedi

Le repair café mobile de l’ASBL Repair Together et la donnerie de livres organisée par le Pêle-Mêle font escale à Ramillies, salle du Wayaux, ce samedi 27 août de 10h30 à 13h30.

Emerence Quaghebeur (0492 47 61 47).