Désormais, en collaboration avec le Forem, Créa-Job propose une nouvelle formation pour aider les sans-emploi du Brabant wallon à construire leur avenir professionnel, que ce soit en tant que salarié ou indépendant.

"Nous avons constaté que les travailleurs ont besoin de trouver un sens à ce qu’ils font et de s’épanouir, ont besoin de faire coïncider valeurs personnelles et professionnelles, explique Ève Jumel, directrice de Créa-Job, dans un communiqué.Nous avons donc conçu une formation qui répond à ce besoin. Il n’est pas toujours aisé de faire ce que l’on aime et ce pour quoi nous sommes compétents tout en maintenant un équilibre entre sphères professionnelle et privée. Le but ici est clairement de trouver sa voie, en fonction de chaque personne."

Destinée aux sans-emploi du Brabant wallon, la formation affiche deux versions: "Indépendant ou salarié… ou pourquoi pas les deux?", et "Indépendant, une voie pour moi?". Dans chacune d’elles, des coachs, psychologues, consultants en recrutement et experts en création d’entreprise encadreront les candidats.

Le parcours commence par dresser la situation du postulant: ses compétences, ses envies, ses motivations et sa situation personnelle."On prend le temps de poser des bases solides afin d’atteindre un développement serein et rapide. On propose une mise en contact avec des professionnels des secteurs visés. Pour ceux qui le veulent, il est possible de développer leurs compétences entrepreneuriales ou en recherche d’emploi. On s’adapte à chaque personne, à chaque situation. Ce qui est essentiel, c’est que la personne devienne acteur de son avenir. On travaille pas à pas avec elle, avec des objectifs afin d’arriver à un projet professionnel solide", poursuit le communiqué.

8 ou 14 semaines

La formation propose donc deux voies selon ce que le postulant recherche. Sont proposés soit un accompagnement individuel de 8 semaines pour un total de 50 heures de suivi, soit 14 semaines alliant des séances collectives et individuelles à raison de deux à trois jours par semaine, dont 56 heures individuelles et 115 heures collectives.

Cette nouvelle formation commencera à la mi-septembre. Durant celle-ci, les personnes seront sous contrat avec le Forem.

Informations et inscription: Manon Sütö (0492 18 43 37, manon.suto@creajob.be).