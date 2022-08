Pour Jules Imberechts, commissaire du festival,"on va proposer beaucoup d’artistes inconnus du grand public mais c’est la richesse d’un festival comme le nôtre. Avoir une ouverture sur le village et une programmation variée avec des artistes venus de Flandre comme de Wallonie était l’idée de départ du festival. Rien n’a changé, en y ajoutant à chaque fois une petite surprise étrangère."

Ici, c’est le groupe de jazz françaisTimes Box qui ouvrira la soirée du vendredi soir."Cette année, on n’a pas de thème bien défini, si ce n’est cette envie de faire la fête, de se libérer, de se dégourdir les jambes et de se désintoxiquer de la mauvaise ambiance des deux dernières années."

En raison de la crise sanitaire, le festival n’a pas été organisé en 2020. Il a fait son retour l’année dernière mais en mode mineur."Le Covid était toujours bien présent en 2021. C’était une année de transition mais on a malgré tout accueilli un petit millier de festivaliers (pour 1500 les années ordinaires) et nous étions bien contents du résultat et de pouvoir compter sur des festivaliers fidèles et des bénévoles qui le sont tout autant."

On va donc faire la fête ces prochains jours du côté de la Ferme Beaulieu et même plus loin puisque le traditionnel concert à l’église est toujours prévu dimanche matin alors que le samedi après-midi (16h), la fanfareToi-Mêmeemmènera le public en balade dans les rues de la localité."C’est une fanfare de collège, remarquable."

Les enfants qui souhaitent se joindre à la fanfare pourront même le faire avec les instruments de musique qu’ils auront confectionnés juste avant de visiter la campagne environnante.

Parmi les autres activités et ateliers proposés en dehors des concerts, notons la découverte de véhicules anciens (samedi à 15h), un atelier musical dirigé par l’école Musicaction (samedi à 17h), le banquet champêtre du dimanche midi et l’initiation au cirque par Histrion circus, l’école de cirque de Jodoigne, qui suivra vers 13h30.

"Et comment ne pas parler des régionaux de l’étape puisque nous aurons Fabrizio Graceffa qui sera présent avec sa guitare et son groupe No Steam le samedi soir et Benoît Malevé qui viendra nous chanter du Brel le dimanche après-midi", termine un Jules Imberechts impatient d’y être.

Des repas maison et de bonnes bières seront aussi proposés aux amateurs les quatre jours du festival.

Les Sentiers de Sart-Risbart auront lieu du jeudi 25 au dimanche 28 août au n° 70 de la rue Alphonse Robert à Sart-Risbart. Prix des places: 15 € par jour (10 € en prévente) ou 45 € (35 € en prévente) pour les quatre jours du festival avec réductions pour les étudiants et gratuité pour les -15 ans. www.lessentiersdesartrisbart.be