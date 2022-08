La future gare passerelle d’Ottignies est à l’enquête publique

Bref,"la configuration du bâtiment de gare actuel ne permet plus de répondre aux attentes des voyageurs et du personnel".

Le constat est tiré par la SNCB elle-même et est à lire dans les documents de la demande de permis pour la construction d’une nouvelle gare multimodale et le réaménagement du site.

©SNCB

La gare actuelle, construite entre 1999 et 2001, a en effet très rapidement montré ses limites."Tous les acteurs publics s’accordent sur le fait que la gare d’Ottignies, première de Wallonie de par sa fréquentation(NDLR: plus de 22 000 voyageurs par jour en semaine) , nécessite une profonde transformation pour répondre mieux aux enjeux d’aujourd’hui et de demain en matières d’accueil aux voyageurs, d’accessibilité et d’intermodalité."

Cette profonde transformation passera par la destruction de la gare et la reconstruction d’une nouvelle gare passerelle. Si du moins le permis d’urbanisme est accordé par le fonctionnaire délégué.

Le projet est à l’enquête publique jusqu’au 19 septembre prochain et tous les documents sont consultables sur le site de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve ( www.olln.be).

Une réunion publique d’information se tiendra le lundi 12 septembre à 20 h 30 à l’hôtel de ville.

Pas une gare Calatrava

©SNCB

Pour sa nouvelle gare, la SNCB n’a cette fois pas fait appel au célèbre architecte catalan Santiago Calatrava, le concepteur des gares de Liège-Guillemins et de Mons (en cours de construction), l’opérateur ferroviaire réalisant le projet en interne. Si le budget estimé est tout de même conséquent, 83,3 millions €, il est loin derrière les sommes mises pour Liège (545 millions) et Mons (au moins 324 millions).

©SNCB

Visuellement, la nouvelle gare ressemblera à une double vague couvrant les quais, les passerelles et les espaces d’accueil répartis dans six bâtiments proposant des surfaces destinées à la vente de biens et de détail."Au-delà de son rôle historique de pôle de mobilité, de nouvelles activités voient le jour dans les gares et leurs alentours de manière à répondre aux impératifs fonctionnels d’une gare contemporaine. Aujourd’hui la gare est également un pôle d’échanges et de rencontres. Par les différentes propositions d’aménagements architecturaux et urbains, la volonté est ici de créer à la fois un lieu convivial, perméable et fonctionnement adapté aux modes de vie actuels où le temps est souvent un élément déterminant."

Une passerelle de 150 mètres de long enjambant les quais

©SNCB

Les quais seront accessibles via deux passerelles, une secondaire (faisant partie du permis de la mise à 4 voies du RER) et surtout d’une passerelle principale de 150 mètres de long connectée à l’espace d’accueil central mais aussi au parking des Villas et à la zone Limelette et son parking des Droits de l’Homme via une liaison réservée aux modes doux.

Des escaliers, des ascenseurs mais aussi des escalators pour la passerelle principale permettront de rejoindre les quais.

Des parkings vélos pour un total de 500 emplacements seront aménagés. Le nombre de places pourrait par la suite passer à 1 000. Des kiss and ride seront aussi réalisés.

©SNCB

Soulignons encore que le parking des Droits de l’Homme a actuellement une capacité de 435 places. Mais dans un futur plus ou moins proche, dans le cadre d’un plan communal d’aménagement révisionnel (PCAR) en cours de conception, ce parking et ses alentours vont être transformés pour accueillir un nouveau quartier comprenant du logement, des commerces, des bureaux ainsi qu’un parking en structure de 1 000 places pour les navetteurs. Tout cela devra faire l’objet de demandes de permis en temps voulu.

La gare des bus agrandie

Pour en revenir au projet de nouvelle gare, la nouvelle esplanade devant la gare descendra en pente douce jusqu’au rond-point des Droits de l’Homme. Elle accueillera toujours la gare des bus qui sera, pour l’occasion, agrandie puisqu’elle passera de 8 quais pour des bus de 12 mètres à 16 quais pour des bus de 18 mètres. Si l’esplanade ne sera plus accessible aux voitures, elle le restera pour les modes doux.

Le projet prévoit aussi la suppression du passage à niveau de l’avenue Albert Ier, la mise en cul-de-sac de cette dernière et l’aménagement d’un large couloir sous voies (largeur utile de 8 mètres) vers les éventuels futurs aménagements du projet de PCAR des Droits de l’Homme.

©SNCB

La SNCB souhaite réaliser les travaux en 8 phases réparties entre fin 2022 et 2030.