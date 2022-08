Trois jours de fête au village à Piétrebais

Le week-end s’annonce chargé sur le site des Grosses Pierres, à Piétrebais, où l’opération "Scène de villages" proposée par le GAL Culturalité, le Centre culturel du Brabant wallon et la Commune d’Incourt s’inscrira dans le cadre de la Fête de l’épouvantail."Deux événements en un, confirme Benoît Malevé.Mais il n’y aura plus d’épouvantails. Il n’y a plus eu de demande et je crois que la page est tournée depuis que Jacqueline Fochon a quitté le village."