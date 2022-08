«Stand-Up, mode d’emploi»: l’envers du décor du genre comique au lac de Genval

Devant des centaines de personnes, ces jeunes artistes, belges et prometteurs, vont présenter le genre comique, côté scène et côté coulisse."Tout le monde a un passage seul en scène de 8 minutes, explique Juan Rodrigues, qui vit aujourd’hui à Bruxelles après avoir grandi à Villers-la-Ville, Mont-Saint-Guibert et Profondsart (Wavre).Entre chaque passage, on a créé un spectacle complet pour montrer ce que l’on vit en tant que jeune humoriste lorsque l’on fait face au public. Les blagues qui marchent, les trucs et astuces pour chauffer le public… et comment affronter les gros bides. Mais aussi les coulisses avec le travail d’écriture, la conception d’un spectacle, les réseaux sociaux. Un vrai mode d’emploi du stand-up."

Un art à part entière,"mais qui n’est pas toujours considéré à sa juste valeur". Peu importe, ce spectacle est une création sur-mesure."Et c’est vraiment le travail d’une bande de copains et de copines. Avec 7 dates, qui s’enchaîneront rapidement, je ne me voyais pas travailler avec des gens avec qui je ne m’entends pas. Le but, c’est de s’amuser sur scène et de faire connaître la discipline."

D’autant plus devant un public brabançon, moins habitué à avoir ce genre de scènes à proximité."Mais quand on voit l’engouement du festival et le nombre de Bruxellois qui viennent assister aux spectacles, cela démontre qu’on aime l’humour en Brabant wallon. Il manque juste des salles", note le Brabançon.

Juan Rodrigues est d’abord passé par l’improvisation avant de se lancer dans le stand-up."J’avais pris l’option théâtre à l’Athénée Royal de Rixensart, explique l’artiste de 26 ans.Ma professeure de français m’avait convaincu de faire de l’improvisation. Et j’ai bien accroché. Aujourd’hui, j’ai un peu délaissé l’impro pour faire du stand-up, qui n’est pas vraiment le même exercice. Un bon improvisateur n’est pas forcément un bon stand-upper, et inversement. Mais l’impro m’a clairement rendu plus à l’aise sur scène, dans un contexte un peu moins effrayant que le stand-up."

Ça balance pas mal à Paris

Un genre qui se travaille au contact du public. C’est pour cela que Juan a passé une partie de son mois d’août à Paris."En tant qu’assistant en économie à l’UCLouvain, j’ai la chance de pouvoir travailler à distance.Du coup, j’ai arpenté les plateaux de stand-up de Paris. La journée, je travaillais sur ma thèse et le soir, je rôdais notamment le texte que je vais présenter à Genval et je travaillais sur d’autres textes. Ce n’est pas la première fois que je le fais, mais c’est toujours aussi enrichissant. Car la scène parisienne est bien plus vivante en été que celle de Bruxelles."

C’est aussi le moyen de se faire des contacts, de prendre la température dans les comedy clubs parisiens, qui sont une référence dans l’humour francophone. Et qui sait, tout cela amènera Juan Rodrigues à vivre de sa passion."Aujourd’hui, je reste concentré sur ma thèse et j’ai envie de la finir. À 26 ans, j’ai la chance – et la santé – de pouvoir combiner les deux. Mais ce sont des sacrifices. Quand mes collègues vont manger, je passe mon temps de midi à écrire. Je commence plus tôt le matin pour continuer ce travail d’écriture et roder mon spectacle. Il y a beaucoup de travail derrière le stand-up."

«Stand-up, mode d’emploi», les 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 30 août au lac de Genval (avenue du Lac, 87). Tarifs: 20 € (adulte), 15 € (– de 18 ans). Infos et réservations: www.ilesttempsdenrire.be