Cette chouette balade prendra son départ à 14h, à Tourinnes-la-Grosse (parking de la Comète, pour un parcours de 4 à 5 kilomètres) et à Nodebais (parking de l’Étang, pour un parcours de 2 à 3 kilomètres)."Organisées dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale et animées par des membres du CCCA, ces rencontres, nous l’espérons, vont vous faire (re)découvrir de beaux paysages mais aussi des activités et des événements originaux au sein de notre vaste et belle commune, indique Laurent Vandenbergh, membre du CCCA.Vers 16h30, à l’issue de la balade, nous nous retrouverons au Relais Saint-Martin pour le verre de l’amitié."

Intéressé(e)s? Inscrivez-vous vite en envoyant un mail à ccca.beauvechain@gmail.com avec la mention "Je participerai à la balade du 18 août" – nom et nombre de participants, mention du départ Tourinnes ou Nodebais et en indiquant un numéro de téléphone pour vous avertir en cas de changement de programme.

Le nombre des participants est limité à deux fois vingt personnes suivant l’ordre d’arrivée des messages de participation.