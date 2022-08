Ces travaux étaient nécessaires et avaient été décidés suite au long chantier de réfection de l’Avenue de Mérode et la rue Joséphine Rauscent. Durant ce chantier de deux ans, les principaux axes de voirie du Villagexpo, déjà en piteux état, avaient souffert à cause des nombreuses déviations routières mises en place pour préserver la mobilité durant ces travaux.

La Commune avait donc logiquement prévu de les refaire cette année. Mais elle a dû très vite revoir ses ambitions à la baisse en raison de la flambée de certains matériaux. Si le coût initial de ces travaux était d’1,5 millions d’euros, ce montant ne pouvait pas être dépassé. Du coup, tout ne sera pas remis à neuf. Paul Brasseur, échevin des travaux donne les raisons de ce revirement. " Vu l’explosion des prix, en particulier pour l’asphalte, nous avons déjà dû limiter les coûts en ne refaisant pas tous les trottoirs ni toutes les bordures, comme c’était prévu initialement pour ce gros chantier. Mais un projet de réfection des voiries des quartiers résidentiels est prévu pour plus tard."

La commune a donc choisi de s’adapter et pour l’instant, la société Colas poursuit prioritairement la réfection des trottoirs et des bordures, où cela est nécessaire, avant la pose du revêtement en asphalte.

Une fois que tout sera terminé, l’avenue des Pléiades, ainsi que l’avenue de la Meuse et de l’avenue des Minéraux seront à nouveau coupées en leur milieu par des blocs de béton interdisant tout passage aux voitures et l’ensemble du Villagexpo passera définitivement en zone 30.