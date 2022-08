Le bâtiment de la gare de Nivelles est à vendre: 450000 € minimum

Mais dans le même temps, le collège MR-Écolo avait également précisé que la Ville n’avait pas l’intention de racheter ce joli bâtiment qui fait partie de l’histoire du quartier. La SNCB avait finalement répondu qu’elle ne détruirait pas la gare nivelloise, mais qu’elle n’avait pas pour vocation de gérer un patrimoine immobilier et que l’immeuble serait mise en vente.

L’opposition socialiste, au conseil communal, était alors intervenue en proposant une motion dont le contenu réclamait le maintien d’une affectation publique pour la gare en sursis. Une maison des associations, par exemple, où une mise à disposition pour développer certains projets citoyens comme à Court-Saint-Étienne. La motion, finalement, avait été signée par l’ensemble des groupes du conseil communal, et suggérait aussi une consultation de la population.

Mais en avril dernier, lorsqu’il est venu inaugurer le nouveau "bâtiment voyageur" construit entre l’ancienne gare et la prison, le ministre fédéral des transports, Georges Gilkinet (Écolo), avait botté en touche en précisant que la décision relevait des instances de la SNCB."Il faut éviter de leurrer les gens en faisant croire qu’ils auront leur mot à dire sur l’affectation future: le bâtiment sera vendu et l’acquéreur en fera ce qu’il veut, nous n’avons aucune prise là-dessus", avait confirmé le premier échevin Pascal Rigot (Écolo) au conseil communal de la fin du mois de mai 2022.

Les derniers espoirs de ceux qui rêvaient d’une affectation publique ou citoyenne avait dès lors été douchés: la seule balise que compte mettre la Ville concerne le respect du patrimoine, le bâtiment ayant un cachet certain. Il n’est cependant pas protégé officiellement et l’annonce immobilière qui vient d’apparaître sur le site de la SNCB le confirme aux candidats acquéreurs."Ce très beau bâtiment, situé à proximité des commerces et autres facilités, offre de nombreuses possibilités de réaménagement,indique l’avis de mise en vente.Le bien n’est pas situé dans une zone à risque d’inondation, n’est pas inscrit sur la liste de sauvegarde, n’est pas classé, ne se trouve pas dans une zone de protection."

791 m2 de terrain, dont 430 m2 de construction

En ce qui concerne les prescriptions urbanistiques, la désormais ancienne gare aclote se situe en partie en zone d’habitat au plan de secteur. Le prix minimum demandé par la SNCB pour la vente du bâtiment est de 450000 euros.

La superficie totale du terrain est de 791 m2, dont 430 m2de construction. Les offres peuvent être remises jusqu’au 7 septembre.