La Croix remporte les jeux interquartiers

Des contacts ont été pris avec différents quartiers de la ville. La Croix, le Petit-Ty, Céroux et Limelette ont répondu présent. Le quartier de Rofessart a signalé qu’il ne lui était pas possible de réunir une équipe, le quartier de la rue des Fusillés n’a pas non plus pu réunir suffisamment de participants. " Nous avions aussi contacté Louvain-la-Neuve où nous n’avons pas reçu de réponse. Je regrette que Louvain-la-Neuve ne soit pas représenté", poursuit Benoît Jacob.

Louvain-la-Neuve n’a donc pas pu remettre son titre en jeu. Les Néolouvanistes avaient gagné les derniers jeux qui s’étaient déroulés sur le parvis de l’église de Limelette en 2019.

Pas trop de dépense d’énergie

Quatre quartiers étaient donc réunis au complexe Jean Demeester samedi où s’est déroulée la fête de La Croix. " Comme nous l’avions fait les années précédentes, nous avons lancé un appel d’offres pour l’organisation des jeux."

Le Centre Formation Sportive a remporté le marché, comme les années précédentes. Si l’on excepte le premier jeu, pour lequel il fallait faire le plus de tour possible en traversant une énorme structure gonflable, les autres jeux étaient moins physiques. Les concepteurs avaient conçu des jeux qui ne nécessitaient pas trop de dépense d’énergie pour préserver les organismes sous la canicule.

À l’issue des cinq épreuves, c’est le quartier de La Croix qui est sorti vainqueur avec seulement un petit point d’avance sur Limelette, déjà deuxième il y a trois ans.

Les résultats

Le classement des équipes s’est effectué au total des cinq jeux auxquels chacune des équipes a participé.

Le Parcours: 1. Limelette 14 pts; 2. La Croix 13 pts; 3. Céroux 10 pts; 4. Petit-Ry 9 pts.

L’aveugle: 1. La Croix 9 pts; 2. Petit-Ry 7 pts; 3. Limelette 5 pts; 4. Céroux 3 pts.

Lancer de hache: 1. Limelette 19 pts; 2. La Croix 17 pts; 3. Petit-Ry 15 pts; 4. Céroux 11 pts.

Crazy light: 1. Petit-Ry et Limelette 14 pts; 3. La Croix 13 pts; 4. Céroux 10 pts.

Quiz: 1. La Croix et Petit-Ry 13 pts; 3. Limelette 12 pts; 4. Céroux 8 pts.

TOTAL: 1. La Croix 65 pts; 2. Limelette 64 pts; 3. Petit-Ry 58 pts; 4. Céroux 42 pts.