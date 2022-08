Affaissement: une réunion ce mardi matin

Alors que les pompiers et la police intervenaient sur place, le sol s’est dérobé sous les pieds d’un policier, à l’extérieur d’un des immeubles concernés. Pour des raisons de sécurité, des scellés ont été placés sur l’entrée d’une maison individuelle ainsi que d’un immeuble composé de quatre appartements. Tous les occupants ont dû loger ailleurs et il n’était pas question, durant ce long week-end, qu’ils réintègrent leur logement.

La cause du phénomène pourrait être une fuite d’eau, qui a entraîné un "cavage" sous la surface du sol. Le boulevard de la Résistance, fermé vendredi après-midi dans la portion concernée par le sinistre, n’a pas été rouvert. Il s’agit notamment d’éviter que des véhicules, en particulier des bus, aggravent les soucis en circulant sur la voirie.

Le propriétaire de l’immeuble à appartements est revenu en urgence de l’étranger et se trouvait sur place ce lundi."Le bâtiment a été construit en 1998, 1999, et il n’y a jamais eu aucun souci de fissures,confirmait-il en début de soirée.J’ai une société de peinture en bâtiment, donc ce sont des détails auxquels je fais attention. Au début du mois d’août, un nouveau locataire est arrivé et je suis passé, j’ai regardé à l’intérieur, tout était impeccable. Ce qui confirme que ces fissures sont arrivées très rapidement."

Les lieux ont été sécurisés pour le week-end et d’après certains riverains, certaines fentes observables en façade se seraient encore élargies. Pour l’instant, aucun chantier n’a été entamé: il faut d’abord connaître de manière certaines l’origine du problème ainsi que son ampleur en sous-sol…

"Une réunion entre les services de la Ville, certains membres du collège communal et la Société wallonne des eaux (SWDE) est convoquée en urgence, ce mardi matin, confirme le bourgmestre Pierre Huart.Il faut qu’on établisse un plan d’action en ce qui concerne la sécurité sur place et la stabilité des bâtiments. Nous devons aussi faire le point sur le relogement des occupants."