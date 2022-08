Les belles trouvailles de Catherine

À droite, pendule au char de Vénus et Adonis, du célèbre bronzier Antoine Ravrio, l’un des grands fournisseurs du Garde-Meubles impérial sous le Premier Empire. "C’est un ouvrage rare et de grande qualité. Le bronzier est remarquable et agit tout en finesse. Les personnages sont réalistes, le décor sur le socle finit bien l’ornementation et le cadran est joliment travaillé."Philippe Pater estime cette pendule à 100 000 €.

La commissaire-priseure, en faisant la moyenne des derniers prix obtenus aux enchères pour ce type de lots, l’estimerait entre 18 000 € et 24 000 €.