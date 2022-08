En Brabant wallon, la betterave est reine

Les chiffres sur l’estimation définitive de la récolte 2021 que Statbel vient de publier le confirment: en 2021, avec 573 056 tonnes de betteraves sucrières récoltées en Brabant wallon, c’est la première culture dans la jeune province.

C’est loin devant les pommes de terre de conservation (300 413 tonnes) et le froment (166 089 tonnes). Le maïs fourrager n’est pas loin de ce dernier avec 155 839 tonnes récoltées l’an dernier.

En termes de superficie toutefois, le trio s’inverse: le froment est la culture qui occupe le plus d’espace (19 773 hectares) devant la pomme de terre (6 655 hectares) et la betterave sucrière (6 545 hectares). Le maïs fourrager suit là aussi (4 053 hectares).

La superficie agricole utilisée, c’est 61,4% du territoire de la province

Selon Statbel, en Brabant wallon, la superficie agricole utilisée s’élève à 65 549,12 hectares, à savoir 56 564,83 hectares de terres arables, 8 582,6 hectares toujours couverts d’herbe, 384,53 hectares de cultures permanentes (pépinières, vergers et petits fruits en plein air) et 17,16 hectares de cultures sous serres. Au total, la superficie agricole utilisée représente 61,4% du territoire brabançon wallon.

Outre la betterave sucrière, la pomme de terre, le froment et le maïs, voici quelques autres cultures en Brabant wallon: orge (2 822 hectares), chicorée (2 331,71 hectares), lin textile (1 660 hectares), épeautre (1 177 hectares), betteraves fourragères (926 hectares), colza et navette (802 hectares), avoine (170 hectares), orge de brasserie (120 hectares), pois fourragers (56 hectares), plantes médicinales, aromatiques et condimentaires (53,11 hectares), seigle (18 hectares), trèfle (14,08 hectares), lin oléagineux (2,52 hectares)…

Petits pois et chicons

Au niveau des légumes en plein air, il y a des petits pois (1 761,17 hectares), des chicons (406,7 hectares), des haricots verts (304,09 hectares), des oignons (242,39 hectares), des épinards (115,85 hectares), des carottes (107,12 hectares) ou encore des choux de Bruxelles (40,88 hectares), des asperges (39,98 hectares), des poireaux (26,07 hectares), des courgettes (5,02 hectares) et des brocolis (1,69 hectare) notamment.

Dans les serres, on retrouve surtout des tomates (2,7 hectares), moins d’un hectare étant à chaque fois consacré aux concombres, courgettes, aubergines, laitues pommées, salades iceberg, choux-fleurs, haricots et radis notamment.

Au niveau des fruits, il y a surtout des pommes (80,75 hectares dont une majorité, 54,10 hectares, consacrée à la Jonagold), des poires (67,97 hectares dont une majorité, 55,39 hectares, dédiée à la Conférence) et des raisins (50,87 hectares de vigne). Il y a aussi des noix (16,24 hectares) ou encore des fraises (11,21 hectares), des framboises, des groseilles ou du cassis (moins d’un hectare pour ces trois derniers fruits).

En serres, ce sont surtout des fraises qui sont cultivées (8,33 hectares sur les 8,91 consacrés aux fruits).

Dans les serres, se cultivent aussi, mais dans une moindre mesure, des plantes et fleurs (1,01 hectare).

La chicorée à café, surtout en BW

Et même si c’est une petite culture, c’est en Brabant wallon qu’on consacre le plus de surface en Belgique (19,96 hectares) à la chicorée à café devant les provinces de Liège (17,76 hectares) et du Hainaut (11,99 hectares) !

Au niveau de l’élevage, on recensait, en 2021, 43 021 bovins, 21 734 porcs (principalement présents à Nivelles – 6 189 bêtes – et Perwez – 5 568 animaux) et 447 553 volailles dont 273 499 poulets de chair et 62 754 poules pondeuses dans la province. Les volailles se trouvent surtout à Chaumont-Gistoux (100 000), Beauvechain (94 100) et Ottignies-Louvain-la-Neuve (60 000).

Le nombre d’exploitations agricoles a augmenté en Brabant wallon, passant de 1 026 en 2020 à 1 040 en 2021. Leur taille moyenne est de 63 hectares. 504 exploitations s’occupent de plus de 50 hectares tandis que 9 sont renseignées sans terre.

13,84% des exploitations pratiquent l’agriculture biologique

Parmi ces 1 040 exploitations, 144 pratiquent l’agriculture biologique, soit 13,84% des exploitations de la province.

C’est à Genappe et Court-Saint-Étienne qu’on retrouve le plus d’exploitations agricoles (83 chacune) suivies par Nivelles (70), Ramillies et Walhain (56), Perwez (54), Chaumont-Gistoux et Orp-Jauche (53).

Aucun chiffre n’est renseigné pour La Hulpe et Waterloo, le nombre étant trop peu élevé. Mais en additionnant les chiffres à disposition pour les autres communes, on note que ces deux communes doivent se partager 4 exploitations.

En termes de superficie agricole utilisée, Genappe est en tête (6 027,49 hectares) devant Jodoigne (5 136,49 hectares), et Wavre (4 918,38 hectares).