Beauvechain: les agriculteurs sèment des fleurs avec l’aide de la Raffinerie tirlemontoise

«Un petit paradis pour les insectes, les oiseaux...»

"Je n’ai pas été long à être convaincu du bien-fondé de la démarche,explique l’agriculteur.Au départ, je sais qu’un champ de betteraves est un capteur de dioxyde de carbone (CO2) et un excellent producteur d’oxygène. À titre comparatif, sur ce plan, un hectare de betteraves vaut deux hectares de forêt. Quant aux bandes fleuries, elles constituent un petit paradis pour les insectes, les oiseaux et les petits animaux. Les fleurs choisies produisent beaucoup de nectar, dont raffolent les abeilles et les papillons. J’ai donc semé à bonne température, vers les 10°. Après deux à quatre semaines, malgré la sécheresse actuelle, les premières plantes ont vu la lumière du jour et perdureront l’été durant."

Tournesols, phacélies, trèfles, vesces et avoine brésilienne

Quelles semences a-t-il reçu?"Cinq espèces.Des tournesols, des phacélies, des trèfles, des vesces et de l’avoine brésilienne. Ce mélange, je l’ai semé sur une vingtaine d’ares. Ce n’est pas de la terre perdue puisque, vers la mi-octobre, au moment de la récolte des betteraves, je ferai mon tas sur cette bande de terre."

L’objectif de la Raffinerie tirlemontoise est de planter cette année 25 000 m2de bandes fleuries en Belgique."Vingt agriculteurs belges ont adhéré à nos objectifs,commente Deborah Motteux, relation publique à la Raffinerie tirlemontoise.En Brabant wallon, quatre agriculteurs ont accepté de relever le challenge la biodiversité en semant des fleurs. C’est le cas, outre Hamme-Mille, à Tourinnes-Saint-Lambert, Perwez et Chastre. Aujourd’hui, ces bandes fleuries sont également appréciées des promeneurs qui les découvrent dans nos campagnes."