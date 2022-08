La Nuit des Chœurs, c’est un concert-promenade où le public rencontre six formations vocales mises en scène en six lieux du site historique. Le public suit un programme et évolue entre les scènes dans un univers féerique illuminé, accompagné de jeux de lumière, tout en profitant d’espaces de repos et de restauration. Chacune des six scènes accueille un chœur choisi pour sublimer les décors naturels. Les podiums et les jeux de lumière permettent au public d’évoluer dans un univers différent lors de chaque prestation. Les artistes répètent leur concert tout au long de la soirée pour que les spectateurs puissent découvrir à leur rythme les divers ensembles vocaux. En fin de soirée, tous les artistes se rassemblent sur une grande scène pour une apothéose accompagnée d’un feu d’artifice.

En pratique: de 18h30 à 23h30, concert-promenade; 23h45, apothéose et feu d’artifice.

À l’affiche cette année: The Kingdom Choir (Royaume-Uni), Natasha St-Pier et ses choristes (Canada), l’ensemble Maska(Lettonie), les polyphonies géorgiennes Rustavi (Géorgie), le Chœur de la Royal Air Force (Royaume-Uni), ainsi qu’Anima et Almakalia, deux chorales mixtes issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Quelques précisions importantes… Pour des raisons de sécurité et de mobilité, les poussettes seront refusées à l’entrée. Compte tenu de la configuration accidentée des lieux et de la nature de l’événement (concert-promenade de nuit dans des ruines illuminées), la présence d’enfants de moins de 10 ans est interdite, et il est fortement déconseillé de se déplacer en chaise roulante. Quelle que soit la météo annoncée, il est conseillé de se munir de vêtements chauds et de chaussures de promenade.

Entrée: 45 € (35 € par personne pour les groupes). Les tickets réservés pour 2020 ou 2021 restent valables pour 2022. https ://www.nuitdeschoeurs.be/reservation.