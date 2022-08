“Doudou”, l’ami des étudiants, personnalité atypique de Louvain-la-Neuve, est décédé

“Doudou”, Édouard… Un sacré bonhomme! D’une gentillesse incroyable…”,“Triste nouvelle. Un adorable de Louvain-la-Neuve…”,peut-on lire sur Facebook, où des anciens étudiants partagent leur tristesse. Doudou était une des personnalités atypiques de Louvain-la-Neuve. Il déambulait régulièrement dans les rues de la ville et câlinait les gens qu’il rencontrait. Il avait toujours le sourire aux lèvres et distribuait ses bonjours. Une joie de vivre qui contaminait les étudiants. Il se souvenait facilement des prénoms des gens qu’il croisait, et ce même des semaines plus tard. Son comportement et sa gentillesse en ont fait une icône de la ville. C’était “l’ami des étudiants”, il était apprécié de tous. Quiconque a arpenté les rues de Louvain-la-Neuve l’a forcément déjà croisé, de près ou de loin.