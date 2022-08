La Perwézienne est entrée dans la tête de son mari, durant ce processus qui, au total, aura duré trois années."Ce qu’il me dictait, c’était notre quotidien. Donc ce n’était pas compliqué émotionnellement. Lui, vu qu’il ne bouge pas, il passe beaucoup de temps à réfléchir. Et il m’a rappelé des tas de bons moments passés ensemble. On a beaucoup ri."

Le couple ne retire que du positif de cette aventure."C’est une grande fierté, je suis très fière de lui. C’était un gros travail, car il n’aime pas trop parler de lui. Mais le but est de montrer que la vie est belle, qu’il faut la vivre à fond. Il décrit son quotidien, ce qu’il ne fait généralement pas. Mais il est arrivé au bout de son rêve pour aider les autres."

Au bout, car ils ont trouvé un éditeur et le livre est donc sorti."Quand on a signé le contrat, c’était le plus beau cadeau qui pouvait nous arriver. Surtout pour lui. Puis, quand ils ont annoncé la sortie du livre, on s’est dit: “Oups, les gens vont découvrir notre intimité et notre vie.” C’était un peu bizarre, mais on s’y est fait", indique Cynthia Bernard, avec le sourire.

Et les retours sont positifs."C’est chouette à entendre. Ce sont souvent les mêmes commentaires qui reviennent: que le message est très positif, que ça donne du courage et de la force. Le fait de rentrer dans notre intimité, ça aide les gens à comprendre ce qu’on vit. Certains ont trouvé ça très drôle. Puis, ceux qui nous connaissent davantage sont émus. Les retours sont dans tous les cas positifs."