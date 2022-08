Le Folestival a retrouvé ses couleurs

Environ 1500 personnes étaient présentes samedi sur le site qui n’est autre que l’arrière du jardin de l’organisateur."Les gens ont réservé tard, donc nous étions un peu inquiets mais au final, c’était au-delà de nos espérances, ajoute Christelle Deblon, responsable presse de l’événement. On va dire que 80% des gens viennent de Chaumont-Gistoux et de ses environs: Wavre, Gembloux, Namur…"

Un espace pour les familles

Parmi les personnes présentes, de nombreuses familles. " Nous avions prévu un espace avec des coussins pour les plus jeunes où une conteuse et un guitariste (Ré Si en Portée) se sont produits dès 15h30,poursuit l’attachée de presse.Quand les concerts ont commencé, les parents pouvaient profiter de cet espace installé à une certaine distance de la scène principale pour le confort acoustique des plus petits."

Premier à monter sur la grande scène sur le coup de 17h, Karim Baggili et son groupe de coverde Dire Straits, Calling Mark, a agréablement lancé les festivités (lire ci-dessous). Durant une heure, l’excellentissime guitariste chaumontois et ses comparses ont offert du pur bonheur aux oreilles du public avec les reprises les plus connues du groupe britannique. Caressés par les rayons d’un soleil généreux, tout sourire, une bière à la main, les festivaliers ne perdaient pas la moindre note du set."Même si Karim a eu un peu moins de monde car il jouait assez tôt, les gens ont été unanimes, ils ont adoré", poursuit Christelle Deblon.

Le maître juste avant l’élève

Pour succéder à Karim Baggili sur la grande scène: son ex-élève, l’Ottintois Thomas Frank Hopper, tête d’affiche de la soirée."Ça remonte à il y a dix ou quinze ans mais je lui ai donné cours de oud,nous confiait Karim Baggili en backstage. Je vais d’ailleurs m’empresser d’aller voir son concert car c’est super ce qu’il fait."

Entouré de trois musiciens, l’Ottintois a effectivement fait encore un peu grimper la température. Très souriant sur scène, jamais sans lâcher sa guitare lap steel – qu’il joue à plat sur les genoux – l’artiste a offert une prestation très rock."J’étais déjà venu il y a trois ou quatre ans, au tout début de mon projet en solo et j’avais gardé un souvenir mémorable,se souvenait Thomas Frank Hopper quelques minutes après être sorti de scène.C’est un festival à échelle humaine mais quelle ambiance ! Le Folestival est assez rock dans sa programmation et il n’y a rien à faire, le rock c’est une famille, il y a quelque chose de simple, c’est bon enfant. Ce soir, les gens avaient la banane, ils étaient heureux, c’était juste génial."

«Très pros, ils mettent les petits plats dans les grands»

Habitué des scènes depuis plus de quinze ans, Thomas Verbruggen, de son vrai nom, était agréablement surpris de l’accueil qui lui a été réservé."Franchement, les organisateurs mettent les petits plats dans les grands ici, que ce soit au niveau du son, du service en backstage, on est choyés aux petits oignons, accueillis comme des rois, c’est très pro", concluait l’artiste qui prépare un deuxième album pour 2023.

À 21h, c’était au tour d’Eagles Road de faire trembler Longueville avec ses reprises de hard rock des années 80 avant de laisser la place à 23h, à Happy Hour qui a proposé des reprises soul funk et rock jusqu’au bout de la nuit."Sans oublier le groupe déjanté Spuny Boys et son rockabilly qui, sous la grange, a tout déménagé, c’était la très belle surprise de la journée pour le public", conclut l’attachée de presse.