Jodoigne: du tai-chi qui peaufine le bien-être

"Depuis que je suis également apte à donner cours,explique Claude Hiernaux,Maître Leung et moi nous partageons les tâches de leadership du cercle. D’habitude, une bonne vingtaine de membres de notre cercle nous rejoint, mais en cette période vacances, nous ne serons qu’une dizaine."

Parer, dévier, presser, repousser

Qu’à cela ne tienne, le périmètre de la pelouse aménagée sur la Grand-Place est bien suffisant pour les accueillir, d’autant que l’objectif est de présenter la forme 13 du tai-chi-chuan."C’est maître Leung qui l’a introduite en Belgique,explique avec une pointe de fierté Claude Hiernaux.Son intérêt? Elle peut se pratiquer sur un espace restreint. Elle illustre les quatre énergies principales du tai-chi – parer, dévier, presser, repousser – ainsi que les quatre énergies assistantes – cueillir, séparer, coup de coude, coup d’épaule. À cela, s’ajoutent les quatre déplacements, soit vers l’avant, vers l’arrière, vers la droite, vers la gauche, et enfin l’équilibre central."

Les élèves de Maître Leung pratiquent le style Yang, qui privilégie les mouvements amples et les cercles verticaux, un style qui convient aux débutants mais demande application et concentration.

«C’est un petit bonheur»

"Je le pratique depuis quinze ans,explique Raymonde, 76 ans.La discipline est excellente pour le corps jusqu’à un âge avancé."Elle qui a participé à la forme 13 fait une pause au moment où la forme de l’éventail est envisagée."Pas question de passer à l’éventail en ce moment,dit-elle.Je veux d’abord maîtriser les autres mouvements."

Car le tai-chi est très diversifié, et Claude Hiernaux veille à ce que les formes accompagnées du sabre et de l’épée terminent la séance d’une heure."Personnellement,détaille Isabelle, 54 ans,je suis intérieurement assez stressée. Chaque séance m’aide à prendre du recul, à me poser. C’est un petit bonheur."