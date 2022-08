Disparition de Frédéric Gonzalez: la famille remue ciel et terre pour retrouver le policier

Ce qui étonne, aussi bien la police que les proches, c’est qu’ils n’ont toujours récolté aucun indice depuis la disparition du policier affecté à Ixelles."C’est perturbant de ne rien savoir, vraiment bizarre. Mon intuition? On se demande s’il n’a pas fait quelque chose de mal, mais je ne pense pas. Il a trois enfants, dont un fils de 11 ans à qui il était très attaché, une fille de 6 ans et un autre garçon de 4 ans. On ne peut pas leur répéter que leur papa travaille la nuit, c’est difficile à avaler."

Fred, mon fils, quatre semaines que tu es parti. Je me pose tellement de questions...

Lundi soir, ce père inquiet, a publié un appel sur Facebook relayé plus de 8000 fois quelques heures plus tard."Fred, mon fils, 4 semaines que tu es parti. Je me pose tellement de questions et je suis sans réponse. Je lis et relis ton dernier SMS "Papa je t’aime"… Tu nous manques tellement, maman, papa, tes frères, tes enfants…"

"On t’a recherché mais on ne t’a pas trouvé… mais où te caches-tu? Si tu pouvais juste nous faire un petit signe "Papa je vais bien" ou "Votre fils va bien" ou un petit mot, une lettre, un SMS… Depuis ce 5 juillet, nos vies se sont arrêtées, mais sache qu’on t’attend à la maison jour et nuit. Je t’aime Papa"."Tu me manques, Fred. Ma vie n’est rien sans toi", conclut-il.

Les cameras des voisins mises à contribution

La famille et les autorités poursuivent leurs recherches. Un courrier a été envoyé aux habitants de la rue du Petit Bruxelles, où il vit, afin de consulter leurs éventuelles caméras de surveillance et trouver une piste.

"Mais personne ne l’a aperçu. C’est incompréhensible de disparaître de la sorte. On a contacté ses collègues qui étaient très surpris, car il était très apprécié et travaillait bien."

Séparations et dépression

Ce qui inquiète le père, c’est que Frédéric Gonzalez Moradiellos souffrait d’une dépression, à la suite d’une deuxième séparation."Mais il n’a pas laissé de message, pour dire qu’il n’était pas bien."

Le frère de Frédéric, Alexandre, a remué ciel et terre pendant deux semaines."On a ratissé les trois kilomètres autour de son habitation, sans résultat. On n’a pas arrêté, tous les jours. Mais on n’a rien de concret, juste des suppositions."

La dernière fois qu’il a été aperçu? C’était pour déposer ses enfants à un stage, à 8h du matin. Ensuite, il a disparu des radars."On est bloqué car on ne sait pas où chercher. Il faudrait affiner le périmètre",précise Alexandre Gonzalez.

Cette situation désespère la famille du Rebecquois."On veut juste savoir s’il va bien,ajoute son frère. On est prêt à attendre le temps qu’il faut avant qu’il revienne, mais qu’il nous envoie un message ou qu’il nous appelle pour nous prévenir. On serait soulagés et on pourrait vivre normalement. Être dans l’inconnu, c’est le pire."